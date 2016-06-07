Как научиться ставить такие цели, которые сделают вашу команду лучшей?

Если вы действительно хотите изменить свою жизнь к лучшему, вам следует научиться ставить перед собой правильные цели. Тем не менее, даже поставленная цель не гарантирует ее достижение — по результатам опроса института «Statistic Brain Research
», всего-то 9.2 процента
опрашиваемых смогли достичь своих годовых целей. Именно подобные неудачи «выбивают людей из своей колеи», заставляя их задуматься: «Что же я сделал не так?»
К тому же, это не лишь личная проблема — постановка целей также играет основополагающую роль для формирования хорошей команды, а затем и создания целой компании.
Итак, возникает вопрос: «Как лидер может вдохновить членов своей команды общей целью, если каждый из них преследует свою собственную цель?» Думаете, что такое невозможно? Статистика гласит, что 69% опрашиваемых директоров высокооплачиваемых компаний считают наличие общей цели у членов своих команд двигателем развития своего собственного бизнеса.
Ну, что же. Осталось научиться ставить «подобные» цели, которые будут делать вашу команду только лучше
. Поехали!
1. Установите фокус вашей команды на достижение четкого результата
Чтобы способствовать реальному развитию и улучшению совместной работы членов вашей команды, вначале расскажите своим сотрудникам о «пункте назначения». Сильная и потенциально успешная команда состоит из людей, которые обладают ценными знаниями в различных областях науки. Вы должны давать возможность членам своей команды показывать свои знания и умения — многие из-за своей скромности очень часто пытаются промолчать, когда это не требуется, хоть это и не особо хорошая черта человека. Таким образом, ваши сотрудники смогут помогать друг-другу, ведь они будут знать, кто какими знаниями владеет, кто на что способен и кто какой характер имеет.
Обстановка, в которой ваши сотрудники чувствуют себя надежно и уютно, сделает их отношения между собой лишь надежнее. Ведь, в конце концов, каждый мечтает о коллективе, члены которого всегда готовы помогать друг-другу. Помимо хороших взаимоотношений, члены вашей команды также должны уметь креативно мыслить, и, что немало важно — делиться своими мыслями с другими. Как уже упоминалось ранее, от замкнутых в себе работников не нужно ожидать хорошей командной работы.
Чем лучше будет рабочая среда для членов вашей команды, тем лучше и сконцентрированней они будут работать вместе.
Все сводится к тому, что члены вашей команды должны понимать, чего они хотят достичь, и, что более важно, им следует осознать, что работая в команде шансы на их успех будут намного выше, чем если бы они были одни.
2. Идите к своей цели, распределив между другими работниками часть своих обязанностей
Да-да, сейчас речь пойдет о делегировании. Многие лидеры задумываются о том, как способствовать развитию членов своей команды. Мне кажется, что в такой ситуации вам для начала следует дать понять всем
своим работникам, что такое настоящая ответственность. Без ответственности нет дисциплины, а без дисциплины и речи о слаженной работе быть не может. Затем, нужно показать членам своей команды, чего они могут достичь, и, что немало важно — при каких условиях.
Вы, как лидер, должны предоставлять информацию, ресурсы и инструменты тем людям, которые хотят развиваться и достичь успеха. От "груза" стоит избавиться. Ну так вот, по поводу делегирования. Если вам удастся определить в своей команде наиболее одаренных, ответственных и уверенных в себе людей, то было бы отлично возложить на них часть
ваших обязанностей — таким образом, этот люди будут чувствовать себя более важными, ведь теперь на их плечах лежит еще больше ответственности, что будет и далее стимулировать их развитие.
Только уделите достаточно внимания анализу, чтобы доверить ответственную и важную работу не «фиг знает кому». Так же вам не стоит забывать ценить остальных работников, ведь если они начнут чувствовать себя ненужными, то будет беда… В общем, понятно: показывайте всем своим достойным работникам, что они для вас важны, ну а тех, кто ничего не делает и полон безответственности, лучше уволить.
3. Устраивайте регулярные встречи со своими работниками
Важное значение имеет то, как часто вы интересуетесь мнением ваших работников. Запомните, что любое мнение нужно выслушать, а потом уже делать выводы. Эффективная коммуникация является основой для перехода вашей команды на профессиональный уровень.
Согласно отчету «Harvard Business Review Analytic Services
», более половины всех опрошенных компаний заявили, что они оценивают развитие своих сотрудников в зависимости от их значимых достижений. Я считаю это неправильным. Организовывайте регулярные встречи со своими работниками, дабы обсудить не только ваши планы, но и положение ваших подчиненных. Таким образом, вы сможете уладить многие проблемы до их появления. К тому же, по ходу общения вы сможете отметить «особенных работников», которые возможно смогут стать ближе к вам в будущем.
Все сводится к тому, что чем лучше вы наладите контакт со своими работниками, тем успешнее и дружнее будет ваша компания. Следует, нужно сделать все возможное, чтобы именно «наладить этот контакт».
Вывод
Если вы будете придерживаться всех вышеперечисленных советов, то, непременно, вам удастся ставить такие цели, которые будут делать вашу команду только лучше. Никогда не «забивайте» на тех людей, которые всегда готовы идти за вами, называя вас своим лидером.
Все в ваших руках — удачи
!
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Автор: Kaneki
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