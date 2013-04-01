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Cristatus - cristatus.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:54
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 22,353
Благодарностей: 2,504
Записей в блоге: 35
УГ: 22
КП: 0.286
подарки
Cristatus - cristatus.cc
Я не админ/владелец проекта, проект Cristatus добавлен на мониторинг

Старт 02.09.17



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Описание:

Добро пожаловать на сайт компании CRISTATUS.CC. У нас есть специалисты высочайшего класса в вопросах, связанных с разработкой новых методов добычи Bitcoin и его производных с использованием классических и современных алгоритмов, а также торговой активности на ведущих мировых биржах криптовалюты. С учетом многих лет работы, сильной теоретической разработки и практического опыта, наша компания собрала ведущих экспертов, чтобы обеспечить самые лучшие финансовые услуги наших лояльных партнеров по всему миру, а также наших новых клиентов. Мы достаточно хорошо известны в профессиональных кругах в течение длительного времени заслужили доверие постоянных участников на мультивалютных и криптографических рынках.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПАНИИ

На сегодняшний день, это не секрет, что развитие современного мира цифровых валют полностью зависит от взаимодействия не только профессиональных программистов, но и энтузиастов, и обычных людей, которые используют Bitcoin и другие криптовалюты как методы компенсации. Мы приглашаем всех тех, кто верит в будущие перспективы криптовалюты, которые придут на смену обычным деньгам. Мы стремимся стать частью команды, которая управляет судьбой глобальной онлайновой платежной системы. Именно поэтому CRISTATUS.CC предлагает сотрудничество всем тем, кто не является экспертом в области криптовалюты или ее торговли и воспользоваться преимуществами нашего доверительного управления. Компания ориентирована на максимизацию прибыли, но в то же время точно отслеживает тенденции для дальнейшего развития и снижения риска потери оборотных средств.

Инвестиционные планы:

1. 150% через 1 день

Мин/макс депозит: 10 ₽/ 500000 ₽

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi, YandexMoney

Выплаты: инстант

Реф.система: 7-2-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

09.03.17 08:42 Account Transfer -199.18 Sent Payment: 199.18 USD to account U14648453 from U4731311. Batch: 187101588. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем monitorinvestnet на 11500.00 RUB
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 12:43
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,072
Благодарностей: 1,317
УГ: 12
КП: 0.000
подарки
Re: Cristatus - cristatus.cc
Цитата:
Сообщение от NikNak67 Посмотреть сообщение
1. 150% через 1 день
вот админ шутник. % просто нереальный. если он отдаст завтра профит, то админу можно ставить памятник при жизни... но этого, конечно же, не будет)
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ssergiuss на форуме  
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