NikNak67 Monitor-Invest.net



Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.04.2013 Сообщений: 22,353 Благодарностей: 2,504 Записей в блоге: 35 УГ: 22 КП: 0.286 подарки

Cristatus - cristatus.cc Я не админ/владелец проекта, проект Cristatus добавлен на мониторинг



Старт 02.09.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



Добро пожаловать на сайт компании CRISTATUS.CC. У нас есть специалисты высочайшего класса в вопросах, связанных с разработкой новых методов добычи Bitcoin и его производных с использованием классических и современных алгоритмов, а также торговой активности на ведущих мировых биржах криптовалюты. С учетом многих лет работы, сильной теоретической разработки и практического опыта, наша компания собрала ведущих экспертов, чтобы обеспечить самые лучшие финансовые услуги наших лояльных партнеров по всему миру, а также наших новых клиентов. Мы достаточно хорошо известны в профессиональных кругах в течение длительного времени заслужили доверие постоянных участников на мультивалютных и криптографических рынках.



ЗНАЧЕНИЕ КОМПАНИИ



На сегодняшний день, это не секрет, что развитие современного мира цифровых валют полностью зависит от взаимодействия не только профессиональных программистов, но и энтузиастов, и обычных людей, которые используют Bitcoin и другие криптовалюты как методы компенсации. Мы приглашаем всех тех, кто верит в будущие перспективы криптовалюты, которые придут на смену обычным деньгам. Мы стремимся стать частью команды, которая управляет судьбой глобальной онлайновой платежной системы. Именно поэтому CRISTATUS.CC предлагает сотрудничество всем тем, кто не является экспертом в области криптовалюты или ее торговли и воспользоваться преимуществами нашего доверительного управления. Компания ориентирована на максимизацию прибыли, но в то же время точно отслеживает тенденции для дальнейшего развития и снижения риска потери оборотных средств.



Инвестиционные планы:



1. 150% через 1 день



Мин/макс депозит: 10 ₽/ 500000 ₽



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi, YandexMoney



Выплаты: инстант



Реф.система: 7-2-1%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,







Наш депозит(листинг):



09.03.17 08:42 Account Transfer -199.18 Sent Payment: 199.18 USD to account U14648453 from U4731311. Batch: 187101588. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем monitorinvestnet на 11500.00 RUB Добро пожаловать на сайт компании CRISTATUS.CC. У нас есть специалисты высочайшего класса в вопросах, связанных с разработкой новых методов добычи Bitcoin и его производных с использованием классических и современных алгоритмов, а также торговой активности на ведущих мировых биржах криптовалюты. С учетом многих лет работы, сильной теоретической разработки и практического опыта, наша компания собрала ведущих экспертов, чтобы обеспечить самые лучшие финансовые услуги наших лояльных партнеров по всему миру, а также наших новых клиентов. Мы достаточно хорошо известны в профессиональных кругах в течение длительного времени заслужили доверие постоянных участников на мультивалютных и криптографических рынках.ЗНАЧЕНИЕ КОМПАНИИНа сегодняшний день, это не секрет, что развитие современного мира цифровых валют полностью зависит от взаимодействия не только профессиональных программистов, но и энтузиастов, и обычных людей, которые используют Bitcoin и другие криптовалюты как методы компенсации. Мы приглашаем всех тех, кто верит в будущие перспективы криптовалюты, которые придут на смену обычным деньгам. Мы стремимся стать частью команды, которая управляет судьбой глобальной онлайновой платежной системы. Именно поэтому CRISTATUS.CC предлагает сотрудничество всем тем, кто не является экспертом в области криптовалюты или ее торговли и воспользоваться преимуществами нашего доверительного управления. Компания ориентирована на максимизацию прибыли, но в то же время точно отслеживает тенденции для дальнейшего развития и снижения риска потери оборотных средств.1. 150% через 1 день10 ₽/ 500000 ₽Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi, YandexMoneyинстант7-2-1%Verif. PM, SSL, DDoS,09.03.17 08:42 Account Transfer -199.18 Sent Payment: 199.18 USD to account U14648453 from U4731311. Batch: 187101588. Memo: Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем monitorinvestnet на 11500.00 RUB

Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net

Наш Skype

http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif __________________