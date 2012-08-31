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Как Иркутск стал майнинговой столицей России

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Как Иркутск стал майнинговой столицей России

Весной 2017 года началась мировая биткоин-лихорадка. В начале года криптовалюта стоила $600, а в начале сентября курс впервые превысил $5000. Стремительный рост привлек внимание начинающих инвесторов и дилетантов на рынке цифровых валют: считается, что главными покупателями до сих пор остаются они. В большинстве стран криптовалюты пока официально не признаны.

В России они официально не запрещены, а регулирующее их законодательство может появиться до конца осенней сессии. Майнинговой столицей страны считается Иркутск. Специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин побеседовал о добыче биткоинов с иркутским инженером Юрием Дромашко.

Год назад Дромашко продал квартиру и взял кредит. Деньги он потратил на покупку компьютеров и создание фермы для майнинга биткоинов. Сейчас сотни компьютеров приносят Дромашко постоянный доход: он не говорит, сколько денег заработал благодаря майнингу, и называет свою ферму «средней» для Иркутска. Столицей майнеров город стал из-за дешевого электричества.

По словам Дромашко, расход энергии, потребляемой его майнерами, составляет 2,5 мегаватта, что примерно покрывает потребности 9—10 тысяч среднестатистических российских квартир. В Иркутске один киловатт стоит в среднем один рубль для населения и около двух — для предприятий. В Москве киловатт стоит пять. Помимо фермы у Дромашко есть караоке-кафе, но прибыльным этот бизнес назвать нельзя.


Цитата:
«Иногда тысячу рублей удается заработать в месяц, иногда две. Недавно обокрали повара и нацарапали на стене кухни аббревиатуру АУЕ. Этот мир у нас все еще существует, хоть и не цветет, как раньше. Но появляется новый мир, и Иркутску выпало быть его центром. Я всем говорю: ребята, бросайте заниматься фигней, займитесь делом, региону выпал такой шанс. Не все же нам ассоциироваться с кризисом и боярышником».
Резкий рост интереса к криптовалютам Дромашко объясняет усталостью людей от тотального контроля. В обществе растет запрос на свободный обмен информацией и свободу в финансовой сфере, уверен он.
Цитата:
«Я как простой коммерс хочу вздохнуть, но ведь не дают! Забюрократизированность, проверки, инспекции делают малый и средний бизнес в стране просто нереальным», —
говорит инженер.

Криптовалюты нравятся Дромашко горизонтальной структурой: купить криптовалюту может каждый, а ее стоимость определяется классическим рыночным образом, на бирже. Бешеный ажиотаж вокруг биткоина продолжает толкать цену вверх. На вопрос об обеспеченности биткоина владелец фермы отвечает, что криптовалюта обеспечена верой.

Цитата:
«В нашем случае верой в будущее, где сбережения будут максимально защищены по технологии блокчейн. Хотя любая валюта поддерживается сегодня не только верой, но и, конечно, военной мощью своей страны, политикой, финансовыми сервисами. Вот тот же Путин сказал недавно, что криптовалюты должны получить применение в нашей стране. Если об этом говорит Путин, значит, в элитах есть какое-то понимание или есть нужда. Шувалов носится с этой темой, ее комментирует Греф…».
Интерес к биткоинам со стороны властей и крупных корпораций Дромашко считает хорошим знаком. Их заинтересованность и попытки разобраться приближают легализацию криптовалют. уверен он. «Они тоже понимают, что деньги это шальные, но государству сейчас нужны любые деньги. А самому рынку нужны четкие прозрачные правила, чтобы и бизнес, и граждане могли защищать свои капиталы», — говорит инженер. По его словам, регуляция рынка криптовалют должна быть спокойной. Если Россия легализует биткоин и зарегистрирует всех обладателей криптовалюты в реестре, это решит многие проблемы, в частности, отсечет тех, кто связан с криминалом. «При этом все равно останутся криптовалюты, в которых анонимность — базовый принцип», — заключает он.

Накануне стало известно, что законодательство, которое регулирует критповалюты в России, может появиться до конца осенней сессии Госдумы. В ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, которая будет заниматься законопроектами, связанными с криптовалютами. А уже на следующей неделе Аксаков планирует провести совещание по вопросу регулирования криптовалют, в котором будут участвовать представители Центробанка, Минфина и экспертного сообщества.

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