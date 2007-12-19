[Pre-ICO] RxSmartCoffee 01 - 30 сентября 2017

О проекте
Rx Smart Coffee
-это в первую очередь компания в сфере электронной коммерции. Она была основана в 2013 году и разработана с целью стать лидером на рынке интернет-продаж натуропатических и гомеопатических продуктов кофе.
Наша миссия состоит в том, чтобы стать номером один в блокчейн кофейном бизнесе, который поддерживает здоровье и богатство! Наша компания основана на убеждении, что потребности наших клиентов имеют первостепенное значение, и вся наша команда стремится к выполнению этих потребностей. Мы приветствуем возможность заработать Ваше доверие и доставить лучший сервис в отрасли.
В течение следующих трех лет Rx Smart Coffee планирует создать потрясающий бренд электронной коммерции, который вырастет до полутора миллиардов долларов дохода.
DIBCOIN объявил о покупке of Rx Smart Coffee
Балтимор, Мэриленд. 25 июля 2017 года, Honson Luma объявил о приобретении Rx Smart Coffee (RXSC), зарегистрированной в штате Делавэр компании, используя DIBCOIN (DIBC) в качестве единственной валюты при оформлении покупки. Это первый раз, когда криптовалюта используется для получения реальной компании с реальными активами.
Forbes Business о Rx Smart Coffee
Black Business Review о Rx Smart Coffee
Фабрика производства кофе была аттестована FDA, RXSC было продано более миллиона чашек кофе. После славы и успеха бленда кофе, который помогает лечению от простатита, компания произвела четыре (4) дополнительных смеси, столь же эффективных, как и первая. Предназначеные для любителей кофе, ищущих здоровья и здорового образа жизни, RXSC помогает в потери веса, увеличении умственной активности, улучшении здоровья сердца и уменьшении предменструальных болей в животе и температуры. Отзывы говорят сами за себя.
Токены:
RxSmartCoffee токены (RXSC) базируются на децентрализированной платформе Waves, где и расположены активы Rx Smart Coffee Inc.
Pre-ICO
Старт - 1 сентября
Окончание - 30 сентября
ICO
Старт - 1 октября
Наименование: RxSmartCoffee
Токены: RXSC
Общее количество: 300,000,000 млн. (не переиздаваемые)
Платформа: Waves
Идентификатор: SGBHnkG1Z8VbEtaCF5gpNihg1SRFky6CzrwmyL8GJnj (green check for validation)
Принимает: WAVES, BTC, ETH, MGO, WGR, COE, TKS, PING. WGO, DIBC
Распределение токенов:
300 млн. будет выпущено
100 млн. останется у Rx Smart Coffee Inc.,
100 млн. RXSC останется у членов совета директоров
20 млн. у промоутеров, bounties и команды развития.
80 млн. на Pre-ICO
Цена Pre-ICO - $ 0.66 за 1 RXSC.
Продолжительность Pre-ICO - 30 дней.
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