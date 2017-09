BiziAlen Блог - newhyip.com



Имя: Aleksandr Пол: Мужской Возраст: 27 Адрес: Любин Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 10.11.2016 Сообщений: 5,034 Благодарностей: 2,860 УГ: 59 КП: 0.490 подарки

Autonomous NEXT насчитали 55 хедж-фондов для криптовалютных инвесторов



Представители аналитической компании Autonomous NEXT смогли насчитать более полусотни крипто хедж-фондов

Отчет по анализу криптовальных фондов представила компания из Англии Autonomous NEXT. Они смогли обнаружить 55 действующих хедж-фондов принимающих криптовалютные инвестиции.



Такое количестве хедж-фондов которые принимают довольно много криптовалют показывает на тенденцию роста популярности криптовалют во всем мире. Представители Autonomous NEXT рассказали, что проделали большую работу так как криптовалютные фонды создаются один за другим и отследить из очень сложно. Рост количества криптовалютных хедж-фондов обусловлен ростом курса основных криптовалют, что дает небывалый интерес инвесторам.



Многие такие фонды специализируются только на определенной криптовалюте к которой имеют доверия. Отсюда и выбирают наименование своего фонда, которое зачастую звучит как "Криптовалюта Capital". Последний удачно запустившимся фондом криптовалют является проект богатого человека М. Кьюбана.





Уникальность: 100.00%

По материалам Отчет по анализу криптовальных фондов представила компания из Англии Autonomous NEXT. Они смогли обнаружить 55 действующих хедж-фондов принимающих криптовалютные инвестиции.Такое количестве хедж-фондов которые принимают довольно много криптовалют показывает на тенденцию роста популярности криптовалют во всем мире. Представители Autonomous NEXT рассказали, что проделали большую работу так как криптовалютные фонды создаются один за другим и отследить из очень сложно. Рост количества криптовалютных хедж-фондов обусловлен ростом курса основных криптовалют, что дает небывалый интерес инвесторам.Многие такие фонды специализируются только на определенной криптовалюте к которой имеют доверия. Отсюда и выбирают наименование своего фонда, которое зачастую звучит как "Криптовалюта Capital". Последний удачно запустившимся фондом криптовалют является проект богатого человека М. Кьюбана.По материалам forklog.com

САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!

H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт |

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)

🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥 __________________-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!