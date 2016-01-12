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Autonomous NEXT насчитали 55 хедж-фондов для криптовалютных инвесторов

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Autonomous NEXT насчитали 55 хедж-фондов для криптовалютных инвесторов


Представители аналитической компании Autonomous NEXT смогли насчитать более полусотни крипто хедж-фондов

Отчет по анализу криптовальных фондов представила компания из Англии Autonomous NEXT. Они смогли обнаружить 55 действующих хедж-фондов принимающих криптовалютные инвестиции.

Такое количестве хедж-фондов которые принимают довольно много криптовалют показывает на тенденцию роста популярности криптовалют во всем мире. Представители Autonomous NEXT рассказали, что проделали большую работу так как криптовалютные фонды создаются один за другим и отследить из очень сложно. Рост количества криптовалютных хедж-фондов обусловлен ростом курса основных криптовалют, что дает небывалый интерес инвесторам.

Многие такие фонды специализируются только на определенной криптовалюте к которой имеют доверия. Отсюда и выбирают наименование своего фонда, которое зачастую звучит как "Криптовалюта Capital". Последний удачно запустившимся фондом криптовалют является проект богатого человека М. Кьюбана.


Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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Метки
криптовалюта
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