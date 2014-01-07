Startup.Network - платформа для инвестиций и предпринимателей

Startup.Network
- Инвестиционная Платформа для участников венчурного рынка - стартапов, частных инвесторов и профессиональных консультантов. Предпринимателям Startup.Network помогает быстро найти первые инвестиции для своих проектов, инвесторам - эффективно вложить деньги, а профессиональным консультантам - заработать на этом процессе.
Сегодня Startup.Network
сотрудничает с большим количеством потенциальных инвесторов, бизнес-ангелов, венчурных и seed-фондов, а в базе данных Инвестиционной платформы находится более 7 тысяч перспективных инвестиционно-привлекательных проектов из разных отраслей экономики стран СНГ, Европы и Америки.
Инвесторам Startup.Network предоставляет доступ
к базе инвестиционных проектов, которая каждый день пополняется новыми стартапами из всех отраслей экономики. Также есть возможность выбрать перспективный бизнес-проект для высокодоходного кредитования по ставке от 18 до 48% годовых или приобрести уже действующий бизнес. А персональный инвестиционный портфель позволит инвестору принимать участие в развитии сразу несколько компаний, тем самым диверсифицировав риски от финансирования. «Инвестиции с профессионалами» дадут возможность финансировать и развивать бизнес, используя знания людей и опыт профессионалов.
Молодым предпринимателям Startup.Network помогает
решить две основные проблемы - привлечение средств на развитие стартапов, или уже действующего бизнеса, и пополнение команды профессионалами, которые готовы работать за долю в будущей компании. А вот максимально быстро привлечь внимание частных инвесторов и фондов, а также стать успешными бизнесменами и вывести свой проект на мировой рынок, можно благодаря знаниям, связям и многолетнему опыту руководителей Инкубационных и Акселерационных программ. Также с помощью Инвестиционной Платформы можно выгодно продать уже действующий бизнес.
Для профессиональных консультантов
, которые хотели бы заниматься инвестиционным консалтингом и продавать предпринимателям накопленные знания, Инвестиционная Платформа Startup.Network предлагает мощный поток проектов для сотрудничества.
Специально для молодых предпринимателей, а также с целью отбора наиболее интересных инвестиционно-привлекательных проектов Startup.Network ежемесячно проводит «Битву стартапов». Победители ежемесячной «Битвы стартапов» имеют возможность презентовать свои проекты бизнес-ангелам, представителям венчурных фондов и инвестиционных банков в масштабном «Финале Битвы Стартапов», который проходит два раза в год - осенью и весной.
А для поддержки студенческого предпринимательства Инвестиционная платформа Startup.Network проводит «Битву университетских стартапов».
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