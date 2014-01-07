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Startup.Network - платформа для инвестиций и предпринимателей

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 01:26
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Startup.Network - платформа для инвестиций и предпринимателей
Startup.Network - Инвестиционная Платформа для участников венчурного рынка - стартапов, частных инвесторов и профессиональных консультантов. Предпринимателям Startup.Network помогает быстро найти первые инвестиции для своих проектов, инвесторам - эффективно вложить деньги, а профессиональным консультантам - заработать на этом процессе.

Сегодня Startup.Network сотрудничает с большим количеством потенциальных инвесторов, бизнес-ангелов, венчурных и seed-фондов, а в базе данных Инвестиционной платформы находится более 7 тысяч перспективных инвестиционно-привлекательных проектов из разных отраслей экономики стран СНГ, Европы и Америки.

Инвесторам Startup.Network предоставляет доступ к базе инвестиционных проектов, которая каждый день пополняется новыми стартапами из всех отраслей экономики. Также есть возможность выбрать перспективный бизнес-проект для высокодоходного кредитования по ставке от 18 до 48% годовых или приобрести уже действующий бизнес. А персональный инвестиционный портфель позволит инвестору принимать участие в развитии сразу несколько компаний, тем самым диверсифицировав риски от финансирования. «Инвестиции с профессионалами» дадут возможность финансировать и развивать бизнес, используя знания людей и опыт профессионалов.

Молодым предпринимателям Startup.Network помогает решить две основные проблемы - привлечение средств на развитие стартапов, или уже действующего бизнеса, и пополнение команды профессионалами, которые готовы работать за долю в будущей компании. А вот максимально быстро привлечь внимание частных инвесторов и фондов, а также стать успешными бизнесменами и вывести свой проект на мировой рынок, можно благодаря знаниям, связям и многолетнему опыту руководителей Инкубационных и Акселерационных программ. Также с помощью Инвестиционной Платформы можно выгодно продать уже действующий бизнес.

Для профессиональных консультантов, которые хотели бы заниматься инвестиционным консалтингом и продавать предпринимателям накопленные знания, Инвестиционная Платформа Startup.Network предлагает мощный поток проектов для сотрудничества.

Специально для молодых предпринимателей, а также с целью отбора наиболее интересных инвестиционно-привлекательных проектов Startup.Network ежемесячно проводит «Битву стартапов». Победители ежемесячной «Битвы стартапов» имеют возможность презентовать свои проекты бизнес-ангелам, представителям венчурных фондов и инвестиционных банков в масштабном «Финале Битвы Стартапов», который проходит два раза в год - осенью и весной.

А для поддержки студенческого предпринимательства Инвестиционная платформа Startup.Network проводит «Битву университетских стартапов».

Перейти на сайт https://startup.network/ru/
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