Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,173 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO][BOUNTY] Zla - Zilla 19 - 26 сентября 2017

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:08
#1
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,420
Благодарностей: 1,670
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 316
Подписок: 3
КП: 0.114
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
[ICO][BOUNTY] Zla - Zilla 19 - 26 сентября 2017
О проекте

Создатели ZILLA разделяют общее видение о необходимости создания площадки для проведения ICO. ZILLA будет выступать в качестве шлюза для привлечения новых любителей крипты, которые смогут легко и безопасно участвовать в различных проверенных ICO, а также позволит компаниям делать более эффективные ICO.

ICO crowdsales становятся все более распространенным явлением. Существует более чем 1500 текущих ICO и очень важно для покупателей отслеживать, сравнивать и проверять различные ICO. Простая в использовании для потребителей, дружелюбная и интуитивно понятная платформа позволяет участникам легко оценивать и сравнивать конкурирующие ICO.

Кроме того, нет никакой центральной власти или организации (по дизайну), что является ориентиром для новых энтузиастов крипты. Исследование новых ICО достаточно трудное. До принятия решения об участии в ICO, потенциальные участники должны тщательно узнать о том, как предложенные проекты будут работать, расследовать предпосылки и квалификаци. разработчиков проектов, и понять, что именно они покупают. Риск мошенничества и подделки crowdsale подрывает доверие к сектору.



Эти проблемы уменьшают количество внимания, которое получает каждое ICO и при увеличении числа ICO, максимальное воздействие на качество ICO становится все более важным.


ZILLA призвана обеспечить единый рынок для курирования ICO продаж в одном приложении.



Каждый листинг будет представлять полную информацию об участниках, чтобы ь взвешенное решение, и быть в состоянии совершить покупку токенов за пару кликов.

Мы стремимся завоевать целевые рынки: не только западные рынки (на английском языке), но и Китая, Японии и Кореи.

ZILLA имеет уже созданный прототип; приложение Marketplace в настоящее время находится в производстве, и мы нацелились на его выпуск в декабре 2017 года.
ICO

Старт - 19 сентября
Окончание - 26 сентября

Название токенов ZILLA
Сокращение на биржах —ZLA


Начальный курс 400 ZLA токенов / 1 ETH (или BTC эквивалент) (50% бонус для первых вкладчиков)[B]
Максимальное количество: Total 300MM ZLA:
  • 225MM (75%) для распределения на ICO
  • 60MM (20%) команде ZILLA
  • 15MM ZLA (5%) для продвижения.

Смарт-контракт
 ZLA созданы на базе ERC20 токенов на Ethereum blockchain

Баунти: Официальная ветка

Сайт
WhitePaper
__________________


ICO A New Internet - цена токенов будет расти, как на дрожжах
Мой блог о форекс: читайте, комментируйте, подписывайтесь на обновления!
kislov вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
26 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится конференция Blockchain Life 2017 upline Горячие новости 0 16.08.2017 10:04
[ICO][BOUNTY] Fujinto 10 августа - 10 сентября 2017 года veranika55 ICO 2 12.08.2017 16:00
[ICO][BOUNTY] Solomonex - Solomon Exchange 28 августа 2017 - 28 сентября 2017 veranika55 ICO 0 10.08.2017 15:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар hromov
Банки с временной администрацией. Проблемные и ликвидируемые банки. Новости
От hromov в разделе «Список проблемных банков Украины»
Аватара нет
Не заводится машина
От beliyman в разделе «Авто»
Аватар Любовь_Зла
Как бросить курить?
От Любовь_Зла в разделе «Здоровье и спорт»
Аватар vagh
Альтернатива Perfect Money
От vagh в разделе «Электронные платежные системы»
Аватара нет
WMID 312978259937: Кредит 10 wmz срочно
От Arkuenon в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Infolist
Double Nugget - www.doublenugget.com
От Infolist в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,173
Тем
487,266
Сообщений
12,111,861

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube