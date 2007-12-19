[ICO][BOUNTY] Zla - Zilla 19 - 26 сентября 2017

О проекте
Создатели ZILLA разделяют общее видение о необходимости создания площадки для проведения ICO. ZILLA будет выступать в качестве шлюза для привлечения новых любителей крипты, которые смогут легко и безопасно участвовать в различных проверенных ICO, а также позволит компаниям делать более эффективные ICO.
ICO crowdsales становятся все более распространенным явлением. Существует более чем 1500 текущих ICO и очень важно для покупателей отслеживать, сравнивать и проверять различные ICO. Простая в использовании для потребителей, дружелюбная и интуитивно понятная платформа позволяет участникам легко оценивать и сравнивать конкурирующие ICO.
Кроме того, нет никакой центральной власти или организации (по дизайну), что является ориентиром для новых энтузиастов крипты. Исследование новых ICО достаточно трудное. До принятия решения об участии в ICO, потенциальные участники должны тщательно узнать о том, как предложенные проекты будут работать, расследовать предпосылки и квалификаци. разработчиков проектов, и понять, что именно они покупают. Риск мошенничества и подделки crowdsale подрывает доверие к сектору.
Эти проблемы уменьшают количество внимания, которое получает каждое ICO и при увеличении числа ICO, максимальное воздействие на качество ICO становится все более важным.
ZILLA призвана обеспечить единый рынок для курирования ICO продаж в одном приложении.
Каждый листинг будет представлять полную информацию об участниках, чтобы ь взвешенное решение, и быть в состоянии совершить покупку токенов за пару кликов.
Мы стремимся завоевать целевые рынки: не только западные рынки (на английском языке), но и Китая, Японии и Кореи.
ZILLA имеет уже созданный прототип; приложение Marketplace в настоящее время находится в производстве, и мы нацелились на его выпуск в декабре 2017 года.
ICO
Старт - 19 сентября
Окончание - 26 сентября
Название токенов ZILLA
Сокращение на биржах —ZLA
Начальный курс
400 ZLA токенов / 1 ETH (или BTC эквивалент) (50% бонус для первых вкладчиков)[B]
Максимальное количество: Total 300MM ZLA:
Смарт-контракт
- 225MM (75%) для распределения на ICO
- 60MM (20%) команде ZILLA
- 15MM ZLA (5%) для продвижения.
ZLA созданы на базе ERC20 токенов на Ethereum blockchain
Баунти: Официальная ветка
Сайт
WhitePaper