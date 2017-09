bizneser Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 12,502 Благодарностей: 2,417 УГ: 13 КП: 0.105 подарки награды

Новые iPhone могут выйти под совершенно другими именами

За 10 дней до презентации новых смартфонов Apple почти не осталось неизвестной информации о новинках. Тем не менее инсайдеры всё ещё спорят по поводу названий девайсов: iPhone с OLED-панелью без рамок принято называть iPhone 8, а две другие модели — iPhone 7S и iPhone 7S Plus. Сегодня оказалось, что ни одно из названий не соответствует реальным. Информация об этом появилась на сайте производителя чехлов, поэтому инсайд можно считать максимально достоверным.





В этом году Apple представит три гаджета: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Edition. Последний и есть тем самым смартфоном с безрамочным OLED-дисплеем, процессором Apple A11, сканером лиц и L-образной батареей увеличенной ёмкости.



Тройку новинок продемонстрируют 12 сентября в купертиновском Театре имени Стива Джобса. По слухам, стоимость iPhone Edition составит от $1 000 до $1 400, а первые отгрузки начнутся 22 сентября.



Источник. За 10 дней до презентации новых смартфонов Apple почти не осталось неизвестной информации о новинках. Тем не менее инсайдеры всё ещё спорят по поводу названий девайсов: iPhone с OLED-панелью без рамок принято называть iPhone 8, а две другие модели — iPhone 7S и iPhone 7S Plus. Сегодня оказалось, что ни одно из названий не соответствует реальным. Информация об этом появилась на сайте производителя чехлов, поэтому инсайд можно считать максимально достоверным.В этом году Apple представит три гаджета: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Edition. Последний и есть тем самым смартфоном с безрамочным OLED-дисплеем, процессором Apple A11, сканером лиц и L-образной батареей увеличенной ёмкости.Тройку новинок продемонстрируют 12 сентября в купертиновском Театре имени Стива Джобса. По слухам, стоимость iPhone Edition составит от $1 000 до $1 400, а первые отгрузки начнутся 22 сентября.

ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club __________________