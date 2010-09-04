Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,173 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Новые iPhone могут выйти под совершенно другими именами

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:54
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,502
Благодарностей: 2,417
УГ: 13
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Новые iPhone могут выйти под совершенно другими именами

За 10 дней до презентации новых смартфонов Apple почти не осталось неизвестной информации о новинках. Тем не менее инсайдеры всё ещё спорят по поводу названий девайсов: iPhone с OLED-панелью без рамок принято называть iPhone 8, а две другие модели — iPhone 7S и iPhone 7S Plus. Сегодня оказалось, что ни одно из названий не соответствует реальным. Информация об этом появилась на сайте производителя чехлов, поэтому инсайд можно считать максимально достоверным.


В этом году Apple представит три гаджета: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Edition. Последний и есть тем самым смартфоном с безрамочным OLED-дисплеем, процессором Apple A11, сканером лиц и L-образной батареей увеличенной ёмкости.

Тройку новинок продемонстрируют 12 сентября в купертиновском Театре имени Стива Джобса. По слухам, стоимость iPhone Edition составит от $1 000 до $1 400, а первые отгрузки начнутся 22 сентября.

Источник.
__________________
ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опубликованы новые фото iPhone 8 Rost77 Новости технологий и интернета 2 27.07.2017 02:02
iPhone могут начать собирать в США inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 50 21.11.2016 13:07
Раскрыты новые детали об iPhone 7 Plus kamol_mix Новости технологий и интернета 5 25.01.2016 19:29
iPhone 6s и iPhone 6s Plus: новые фотографии и подробности Саша Чакки Новости технологий и интернета 1 11.08.2015 00:22
Tesla представила две совершенно новые разработки Metro Новости технологий и интернета 1 17.05.2015 20:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Angelika78
Видео: Как создать сайт на wordpress с нуля
От Angelika78 в разделе «Сайтостроительство: обсуждение видео»
Аватара нет
От 2.5 долларов за 18 не уникальных статей.
От djpeklo в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Global Investment Corp - www.globalinvestment-corp.com
От GIC в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Претензия компании к MMCIS от VItaliy Sh [ Нет выплаты ]+
От VItaliy Sh в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар Anavuajna
Биткоин находится под очередной атакой на фоне роста курса
От Anavuajna в разделе «Новости криптовалют»
Аватар mtombo
T&G - tradeglobal.biz
От mtombo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,173
Тем
487,266
Сообщений
12,111,861

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube