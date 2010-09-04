Новые iPhone могут выйти под совершенно другими именами

За 10 дней до презентации новых смартфонов Apple почти не осталось неизвестной информации о новинках. Тем не менее инсайдеры всё ещё спорят по поводу названий девайсов: iPhone с OLED-панелью без рамок принято называть iPhone 8, а две другие модели — iPhone 7S и iPhone 7S Plus. Сегодня оказалось, что ни одно из названий не соответствует реальным. Информация об этом появилась на сайте производителя чехлов, поэтому инсайд можно считать максимально достоверным.
В этом году Apple представит три гаджета: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Edition. Последний и есть тем самым смартфоном с безрамочным OLED-дисплеем, процессором Apple A11, сканером лиц и L-образной батареей увеличенной ёмкости.
Тройку новинок продемонстрируют 12 сентября в купертиновском Театре имени Стива Джобса. По слухам, стоимость iPhone Edition составит от $1 000 до $1 400, а первые отгрузки начнутся 22 сентября.
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