[Pre-ICO] Privatix 14- 28 сентября 2017

Децентрализованная и 100% автономная P2P VPN сеть на блокчейне с первым рынком интернет-каналов связи и собственной криптоэкономикой.
Как это работает?
Каждый может продать часть своего интернет-канала, которую он не использует, и получить оплату в криптовалюте. За трафик платят пользователи, которые покупают его напрямую или через сторонние приложения других разработчиков
Цензура в Сети усиливается и по мере того, как Интернет распространяется по миру, все больше людей пользуются им - и сталкиваются с ограничениями на доступ к информации
Правительства, крупные компании и киберпреступники могут следить за каждым нашим шагом и перехватывать личные данные. Скорость передачи информации в Интернете падает, поскольку контент становится тяжелее, а цена доставки его пользователям не снижается.
Компания Privatix создаст и запустит несколько продуктов на основе сети, чтобы продемонстрировать предпринимателям и разработчикам ее возможности
Децентрализованный VPN, основанный на сети Privatix, позволит переключаться между миллионами выходных точек с наибольшей доступной скоростью и использовать модифицированное VPN-соединение, которое невозможно обнаружить с помощью DPI и которое гарантирует 100%-ную анонимность.
Если вы решите стать участником P2P-сети, вы сможете оплачивать VPN, предоставляя другим пользователям трафик на своем канале. Если вы получите больше трафика, чем отдадите, вам придется доплатить разницу. Если наоборот — доплату получите вы.
Pre- ICO
Начало продажи: 14 сентября 2017 в 14:00 UTC
Окончание продажи: 28 сентября 2017 в 14:00 UTC
Минимальная сумма покупки: 1 PRIXY или 0,01 ETH
Бонус: 60% (1 PRIXY = 1,6 PRIXY)
Количество токенов: 300 000 PRIXY
Цена: 1 ETH = 100 PRIXY
Максимальная цель (hard cap): 1,875 ETH
Для pre-ICO мы выпустим специальный токен PRIXY. 300 000 PRIXY будут продаваться с бонусом 60%, то есть за 1 ETH будет начислено 160 PRIXY (100 + 60 бонусных). PRIXY поступят в Ethereum-кошельки покупателей сразу же, но будут недоступны для передачи до начала ICO.
ICO
Начало продажи: 19 октября 2017 года в 14:00 UTC
Окончание продажи: 16 ноября 2017 года в 14:00 UTC
Минимальная сумма покупки: 1 PRIX или 0,01 ETH
Бонус первые 48ч: 40% (1 PRIX = 1,4 PRIX)
Бонус первой недели: 30% (1 PRIX = 1,3 PRIX)
Бонус второй недели 20% (1 PRIX = 1,2 PRIX)
Бонус третьей недели: 10% (1 PRIX = 1,1 PRIX)
Бонус четвертой недели: 5% (1 PRIX = 1,05 PRIX)
Количество токенов: 8 000 000 PRIX
Цена: 1 ETH = 100 PRIX
Минимальная цель (soft cap): 3 350 ETH
Максимальная цель (hard cap): 57 142 ETH
Название токенов Privatix Token
Сокращение на биржах — PRIX
Смарт-контракт
ERC20
Распределение токенов PRIX
100% - Максимальное количество: 10 000 000
80% - ICO: 8 000 000
3% - Предраспродажа (pre-ICO): 300 000
3% - Bounty, консультанты, проведения: 300 000
7% - Сотрудники, в том числе будущие: 700 000
7% - Основатели (их токены недоступны для вывода в течение года): 700 000
https://privatix.io/ico/images/token_allocation.png
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