Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,173 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[Pre-ICO] Privatix 14- 28 сентября 2017

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:53
#1
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,420
Благодарностей: 1,670
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 316
Подписок: 3
КП: 0.114
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
[Pre-ICO] Privatix 14- 28 сентября 2017
Децентрализованная и 100% автономная P2P VPN сеть на блокчейне с первым рынком интернет-каналов связи и собственной криптоэкономикой.


Как это работает?

Каждый может продать часть своего интернет-канала, которую он не использует, и получить оплату в криптовалюте. За трафик платят пользователи, которые покупают его напрямую или через сторонние приложения других разработчиков



Цензура в Сети усиливается и по мере того, как Интернет распространяется по миру, все больше людей пользуются им - и сталкиваются с ограничениями на доступ к информации

Правительства, крупные компании и киберпреступники могут следить за каждым нашим шагом и перехватывать личные данные. Скорость передачи информации в Интернете падает, поскольку контент становится тяжелее, а цена доставки его пользователям не снижается.

Компания Privatix создаст и запустит несколько продуктов на основе сети, чтобы продемонстрировать предпринимателям и разработчикам ее возможности



Децентрализованный VPN, основанный на сети Privatix, позволит переключаться между миллионами выходных точек с наибольшей доступной скоростью и использовать модифицированное VPN-соединение, которое невозможно обнаружить с помощью DPI и которое гарантирует 100%-ную анонимность.

Если вы решите стать участником P2P-сети, вы сможете оплачивать VPN, предоставляя другим пользователям трафик на своем канале. Если вы получите больше трафика, чем отдадите, вам придется доплатить разницу. Если наоборот — доплату получите вы.

Pre- ICO

Начало продажи: 14 сентября 2017 в 14:00 UTC
Окончание продажи: 28 сентября 2017 в 14:00 UTC

Минимальная сумма покупки: 1 PRIXY или 0,01 ETH
Бонус: 60% (1 PRIXY = 1,6 PRIXY)
Количество токенов: 300 000 PRIXY
Цена: 1 ETH = 100 PRIXY
Максимальная цель (hard cap): 1,875 ETH

Для pre-ICO мы выпустим специальный токен PRIXY. 300 000 PRIXY будут продаваться с бонусом 60%, то есть за 1 ETH будет начислено 160 PRIXY (100 + 60 бонусных). PRIXY поступят в Ethereum-кошельки покупателей сразу же, но будут недоступны для передачи до начала ICO.

ICO

Начало продажи: 19 октября 2017 года в 14:00 UTC
Окончание продажи: 16 ноября 2017 года в 14:00 UTC

Минимальная сумма покупки: 1 PRIX или 0,01 ETH

Бонус первые 48ч: 40% (1 PRIX = 1,4 PRIX)
Бонус первой недели: 30% (1 PRIX = 1,3 PRIX)
Бонус второй недели 20% (1 PRIX = 1,2 PRIX)
Бонус третьей недели: 10% (1 PRIX = 1,1 PRIX)
Бонус четвертой недели: 5% (1 PRIX = 1,05 PRIX)

Количество токенов: 8 000 000 PRIX

Цена: 1 ETH = 100 PRIX
Минимальная цель (soft cap): 3 350 ETH
Максимальная цель (hard cap): 57 142 ETH


Название токенов Privatix Token
Сокращение на биржах — PRIX

Смарт-контракт
 ERC20

Распределение токенов PRIX
100% - Максимальное количество: 10 000 000
80% - ICO: 8 000 000
3% - Предраспродажа (pre-ICO): 300 000
3% - Bounty, консультанты, проведения: 300 000
7% - Сотрудники, в том числе будущие: 700 000
7% - Основатели (их токены недоступны для вывода в течение года): 700 000

https://privatix.io/ico/images/token_allocation.png

Баунти: Официальная ветка

Сайт
WhitePaper
__________________


ICO A New Internet - цена токенов будет расти, как на дрожжах
Мой блог о форекс: читайте, комментируйте, подписывайтесь на обновления!
kislov вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[preICO] PingPong 17 август - 1 сентября 2017 Jeff Jeff ICO 1 17.08.2017 23:25
26 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится конференция Blockchain Life 2017 upline Горячие новости 0 16.08.2017 10:04
[ICO] Rouge Project RGE конец сентября - октябрь 2017 veranika55 ICO 3 13.08.2017 23:22
[ICO][BOUNTY] Fujinto 10 августа - 10 сентября 2017 года veranika55 ICO 2 12.08.2017 16:00
[ICO][BOUNTY] Solomonex - Solomon Exchange 28 августа 2017 - 28 сентября 2017 veranika55 ICO 0 10.08.2017 15:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
5minutessurfing - 5minutessurfing.com
От jonn в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар putoran
Сбербанк получит от Японии заем
От putoran в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Life-and-love - life-and-love.biz
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар putoran
Облигации для населения
От putoran в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар geneb
Dulce Bank - РЕФБЭК до 90% в зависимости от размера вклада
От geneb в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар myhyipsnet
Bitc Trading Limited - bitctradingltd.com
От myhyipsnet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,173
Тем
487,266
Сообщений
12,111,861

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube