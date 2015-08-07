Решение задачи о восьми ферзях оценили в миллион долларов

Сообщается, что специалисты Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) назначили награду за решение шахматной задачи о восьми ферзях, сообщается на сайте вуза. Сумма вознаграждения составит миллион долларов.
Задача была сформулирована в 1850 году. Игрок должен расставить на стандартной шахматной доске восемь ферзей таким образом, чтобы ни один из них не попадал под удар любого другого. Решение для доски из 64 клеток нашлось практически сразу, однако задача усложнялась по мере увеличения размеров доски и количества фигур.
Британские ученые обнаружили, что компьютерные программы перестают справляться с решением задачи, когда размер доски доходит до 1000 на 1000 клеток. Тому, кто придумает алгоритм решения головоломки в этих условиях, и достанется награда.
По словам одного из участников исследования, профессора Яна Гента, решению задачи о восьми ферзях можно найти практическое применение. В частности, такая программа позволяла бы взламывать код, который защищает операции в интернете, или поиск самой большой группы друзей в Facebook, которые не знакомы друг с другом.
Как отметил коллега Гента Кристофер Джефферсон, большое вознаграждение связано с необходимостью решить эту задачу как можно скорее.
Специально для mmgp.ru
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