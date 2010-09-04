Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,170 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Один из центральных банков запустит собственную блокчейн-платформу

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:43
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,500
Благодарностей: 2,417
УГ: 13
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Один из центральных банков запустит собственную блокчейн-платформу

Отдел исследований и разработок (R&D) Резервного банка Индии готовится к запуску банковской платформы на основе технологии blockchain.

В ходе недавнего мероприятия директор Института развития и исследований в сфере банковских технологий (The Institute for Development and Research in Banking Technology, IDRBT) Ас Рамасастри объявил, что платформа будет запущена «очень скоро», сообщают в Hindu Business Times.

Также, согласно сообщениям, IDRBT подал заявки на три патента по разработке решений в сфере кибербезопасности, облачных вычислений и аналитики.

Сейчас многие центральные банки по всему миру вовлечены в различные блокчейн-проекты, включая решения по использованию технологии в банковской инфраструктуре и улучшению эффективности расчетных операций.

Согласно недавнему исследованию консалтингового подразделения Ernst & Young, EY, Индия обгонет Китай по темпам внедрения финтех-услуг уже в текущем году. Согласно отчету EY Fintech 2017, Китай занимает первое место в рейтинге внедрения финансовых технологий с результатом 69%. Индия находится на втором месте с результатом 52%. Однако, по мере того, как финансовые технологии будут постепенно завоевывать мир, Индия улучшит свой результат до 80%, а результат Китая снизиться до 77%.

Источник.
__________________
ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Семь крупнейших европейских банков создают блокчейн-платформу “DTC” pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 0 16.01.2017 17:09
Швейцарский консорциум разрабатывает собственную блокчейн-платформу bizneser Новости криптовалют 1 11.09.2016 16:33
Собственные криптовалюты центральных банков способствуют росту ВВП Анна Чернобай Новости криптовалют 3 21.07.2016 10:52
Интервенции центральных банков создают предпосылки для роста BTC clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 1 03.07.2016 21:19
Facebook запустит собственную краудфандинговую платформу chu Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.11.2015 04:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Conqueror-V
Sportalking - sportalking.biz
От Conqueror-V в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
Центробанк Австрии: «Биткоин — это не валюта»
От Анна Чернобай в разделе «Bitcoin»
Аватар bizneser
Сингапур - лучшая страна для экспатов, а Швейцария для финансов
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nagan75
tu-next - tu-next.com
От nagan75 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар iljas
ПАММ-счет Blackkotyara:548441 (ForexTrend)
От iljas в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Как конвертировать в мск наличные если банк с ними не считается
От whfion в разделе «Банковский форум»
.     
Пользователей
421,170
Тем
487,253
Сообщений
12,111,663

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube