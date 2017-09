bizneser Топ Мастер

Один из центральных банков запустит собственную блокчейн-платформу

Отдел исследований и разработок (R&D) Резервного банка Индии готовится к запуску банковской платформы на основе технологии blockchain.



В ходе недавнего мероприятия директор Института развития и исследований в сфере банковских технологий (The Institute for Development and Research in Banking Technology, IDRBT) Ас Рамасастри объявил, что платформа будет запущена «очень скоро», сообщают в Hindu Business Times.



Также, согласно сообщениям, IDRBT подал заявки на три патента по разработке решений в сфере кибербезопасности, облачных вычислений и аналитики.



Сейчас многие центральные банки по всему миру вовлечены в различные блокчейн-проекты, включая решения по использованию технологии в банковской инфраструктуре и улучшению эффективности расчетных операций.



Согласно недавнему исследованию консалтингового подразделения Ernst & Young, EY, Индия обгонет Китай по темпам внедрения финтех-услуг уже в текущем году. Согласно отчету EY Fintech 2017, Китай занимает первое место в рейтинге внедрения финансовых технологий с результатом 69%. Индия находится на втором месте с результатом 52%. Однако, по мере того, как финансовые технологии будут постепенно завоевывать мир, Индия улучшит свой результат до 80%, а результат Китая снизиться до 77%.



