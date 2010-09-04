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Alipay внедрил технологию распознавания лиц для платежей

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Alipay внедрил технологию распознавания лиц для платежей

Пользователям китайского кошелька теперь даже не придется доставать смартфон при совершении платежей. Smile to Pay, первый сервис такого рода, дебютировал в Ханчжоу в ресторанах здорового питания KPRO, которые недавно открыл KFC. Благодаря новому сервису пользователи Alipay могут подтверждать свои платежи с помощью комбинации распознавания лица и ввода номера мобильного телефона.


Представители Ant Financial, финансового подразделения Alibaba, убеждают, что технология Smile to Pay достигла высокого уровня точности и безопасности.

Процесс многоэтапного сканирования лица занимает 1-2 секунды. При этом используется 3D-камера и «алгоритм обнаружения живого», который может выявлять тени и другие черты, характерные исключительно для живых существ. Это нужно для того, чтоб злоумышленники, использующие фотографии или видео пользователя, не могли получить доступ к его кошельку.

Проверка номера телефона, по мнению специалистов Ant Financial, дополнительно обеспечивает безопасность транзакций.

Alipay также собирается предложить клиентам покрытие убытков в случае кражи с их счетов через Smile to Pay.

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Метки
новости, платежная система
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