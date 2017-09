bizneser Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 12,500 Благодарностей: 2,417 УГ: 13 КП: 0.105 подарки награды

Alipay внедрил технологию распознавания лиц для платежей

Пользователям китайского кошелька теперь даже не придется доставать смартфон при совершении платежей. Smile to Pay, первый сервис такого рода, дебютировал в Ханчжоу в ресторанах здорового питания KPRO, которые недавно открыл KFC. Благодаря новому сервису пользователи Alipay могут подтверждать свои платежи с помощью комбинации распознавания лица и ввода номера мобильного телефона.



YouTube YouTube

Представители Ant Financial, финансового подразделения Alibaba, убеждают, что технология Smile to Pay достигла высокого уровня точности и безопасности.



Процесс многоэтапного сканирования лица занимает 1-2 секунды. При этом используется 3D-камера и «алгоритм обнаружения живого», который может выявлять тени и другие черты, характерные исключительно для живых существ. Это нужно для того, чтоб злоумышленники, использующие фотографии или видео пользователя, не могли получить доступ к его кошельку.



Проверка номера телефона, по мнению специалистов Ant Financial, дополнительно обеспечивает безопасность транзакций.



Alipay также собирается предложить клиентам покрытие убытков в случае кражи с их счетов через Smile to Pay.



Источник. Пользователям китайского кошелька теперь даже не придется доставать смартфон при совершении платежей. Smile to Pay, первый сервис такого рода, дебютировал в Ханчжоу в ресторанах здорового питания KPRO, которые недавно открыл KFC. Благодаря новому сервису пользователи Alipay могут подтверждать свои платежи с помощью комбинации распознавания лица и ввода номера мобильного телефона.Представители Ant Financial, финансового подразделения Alibaba, убеждают, что технология Smile to Pay достигла высокого уровня точности и безопасности.Процесс многоэтапного сканирования лица занимает 1-2 секунды. При этом используется 3D-камера и «алгоритм обнаружения живого», который может выявлять тени и другие черты, характерные исключительно для живых существ. Это нужно для того, чтоб злоумышленники, использующие фотографии или видео пользователя, не могли получить доступ к его кошельку.Проверка номера телефона, по мнению специалистов Ant Financial, дополнительно обеспечивает безопасность транзакций.Alipay также собирается предложить клиентам покрытие убытков в случае кражи с их счетов через Smile to Pay.

ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club __________________