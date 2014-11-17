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Snip объявляет о краудсейле для создания новостной платформы без цензуры

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Snip объявляет о краудсейле для создания новостной платформы без цензуры

На этой неделе Snip объявил о том, что начнет сбор средств для развития своей децентрализованной новостной платформы, где контент будут предоставлять сами пользователи.

В своем пресс-релизе блокчейн-стартап подтвердил, что публичная продажа его институционального токена SnipCoin (SNP) состоится 29 сентября 2017 года. Общий запас SnipCoin ограничен 10 миллиардами SNP. Но для предстоящей продажи токенов будет доступно только 3 миллиарда с намерением привлечь минимум 8 миллионов долларов. Текущее соотношение SNP/ETH составляет 1 ETH = 310 000 SnipCoins (SNP).

Что такое токен SNP?


SNP представляет собой токен на базе Ethereum стандарта ERC20, который будет использоваться для проведения внутренних финансовых операций платформы Snip. Snip предлагает построить децентрализованную платформу без цензуры для онлайн-читателей и участников. Платформа, ориентированная на сообщества, позволит пользователям публиковать свои истории и, в свою очередь, предоставит им денежные вознаграждения. В то же время Snip также позволит компаниям использовать токены SNP для покупки рекламных продуктов в сети новостей Snip. Кроме того, SnipCoin является общедоступной криптовалютой, которая не контролируется командой Snip.

Что делает платформу Snip уникальной?


По словам компании, небольшая группа корпораций использует сети новостей как средство манипулирования общественным мнением. Они продвигают предвзятые статьи, в то время как хорошие журналисты отстраняются, несмотря на предоставление сильных и правдивых социальных репортажей.

Появление платформы Snip становится необходимым, потому что она не контролируется группой бизнесменов. Она принадлежит людям и полностью полагается на свое сообщество. На Snip любой может написать новость на любую тему и читатели могут найти новости, которые им важны. Информационный сайт сообщества может стать главным новостным сайтом в мире и охватить любой объект - от новостей до развлечений.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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