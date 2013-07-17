Nusk Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 11.06.2017 Сообщений: 30 Благодарностей: 2 УГ: 3 КП: 0.000

Криптовалютное государство, построенное на механизме ICO



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В Эстонии планируют заняться вводом цифровой валюты Эсткоин. Про это было сообщено на сайте banki.ru, ссылаясь на управляющего, которому удалось создать уникальный вариант программного обеспечения именно под криптовалюту. Тестируя эту технологию, на резиденции Каспара Коржуса большинство пришедших отметили только положительные стороны: простота для людей, сложность для хакеров и многое другое. Предполагают, что с самого начала эстонскую криптовалюту распространят по механизму ICO.



На что стоит обратить особое внимание.



В общем, не стоит удивляться тому, что эстонцы создали валюту. Территория страны находится на уникальной позиции. Ее отличает благожелательное отношение к развитию новых технологий. Не обращая внимания на не очень большие габариты, она стоит шестая на территории всего мира в отношении объема сети с мобильными данными. Помимо всего, потому, что там низкие налоги, Эстония имеет довольно много благоприятных условий, чтобы развивать бизнес.



Предпосылки к созданию были заложены уже в 2014 году.



Еще к одному достоинству можно отнести, основанную в период 2014 года, программу электронного резидентства. Она дает возможность всем людям становиться в качестве электронного гражданина этой страны, иметь особые привилегии по отношению к обычному виду документов. Любой человек в стране, как электронный, так и настоящий, становится обладателем специальной индивидуальной карты, предоставляющей наличие возможности использовать публичные и частные сервисы, осуществлять кодировку файлов, на удаленном расстоянии ставить подписи на документах. Электронным резидентам можно в сети открывать организации, вести управление ими, декларировать налоги, подтверждать то, что документы, которые подписаны, являются подлинными. У них есть возможность использовать международные сервисы платежей. Пока больше двадцати тысяч людей на территории всего мира являются. электронными эстонскими жителями. В сущности, люди, которые проживают где-то в Бразилии или на территории Ганы, могут быть электронными резиденами, заниматься открытием в Эстонии своего бизнеса, получать наслаждение от целого ряда достоинств области экономики в стране.



Коржусом отмечено, что в Эстонии выпуск криптовалюты станет контролироваться государством. К созданию технологий, с правовыми рамками, которые дали бы возможность внедрить ресурсы с криптоактивами. Ни какой иной стране не удалось приблизиться к этому.



Отрицательные стороны, прогнозы аналитиков.







Я лично поддерживаю идею государство о создании чего-то нового, пусть даже заострённого на крупных деньгах. Но бывает, что один голос из толпы выстреливает так, что происходят глобальные вещи. Лучшие экономисты, аналитики и т.д видят смысл ICO только в сборе компаниями (в нашем случае государствами) огромных денег. Если государство с помощью ICO их собирает, значит оно беднеет в какой-то отрасли и хочет заполнить этот пробел криптовалютой, которая растёт в цене, становится популярной и даже неотъемлемой частью некоторых государств. При проведении ICO люди теряют вложенные средства: происходят кражи, закрытие биржи, пропажа кошельков. Цифровым нациям ещё рано иметь своё место уже в сложившейся экономической системе. Продвинутые страны, использующие криптовалюту уже не первый год, пока умалчивают о создании своей национальной виртуальной валюты.



Очень люблю рассматривать темы, затрагивающие безопасность в мире ICO. Эта не стала исключением. Всегда разумно нужно отдавать свои кровные, оценивать риски. Создание подобных криптовалютных государств с лёгкостью отбросит все сомнения. Вы мечтаете о ICO, которые будут контролироваться крупнейшими банками страны и приносить хороший доход? Эстония взяла правильный курс и задаёт хороший темп другим государствам.



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Автор: Nusk

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru _____________________________В Эстонии планируют заняться вводом цифровой валюты Эсткоин. Про это было сообщено на сайте banki.ru, ссылаясь на управляющего, которому удалось создать уникальный вариант программного обеспечения именно под криптовалюту. Тестируя эту технологию, на резиденции Каспара Коржуса большинство пришедших отметили только положительные стороны: простота для людей, сложность для хакеров и многое другое. Предполагают, что с самого начала эстонскую криптовалюту распространят по механизму ICO.В общем, не стоит удивляться тому, что эстонцы создали валюту. Территория страны находится на уникальной позиции. Ее отличает благожелательное отношение к развитию новых технологий. Не обращая внимания на не очень большие габариты, она стоит шестая на территории всего мира в отношении объема сети с мобильными данными. Помимо всего, потому, что там низкие налоги, Эстония имеет довольно много благоприятных условий, чтобы развивать бизнес.Еще к одному достоинству можно отнести, основанную в период 2014 года, программу электронного резидентства. Она дает возможность всем людям становиться в качестве электронного гражданина этой страны, иметь особые привилегии по отношению к обычному виду документов. Любой человек в стране, как электронный, так и настоящий, становится обладателем специальной индивидуальной карты, предоставляющей наличие возможности использовать публичные и частные сервисы, осуществлять кодировку файлов, на удаленном расстоянии ставить подписи на документах. Электронным резидентам можно в сети открывать организации, вести управление ими, декларировать налоги, подтверждать то, что документы, которые подписаны, являются подлинными. У них есть возможность использовать международные сервисы платежей. Пока больше двадцати тысяч людей на территории всего мира являются. электронными эстонскими жителями. В сущности, люди, которые проживают где-то в Бразилии или на территории Ганы, могут быть электронными резиденами, заниматься открытием в Эстонии своего бизнеса, получать наслаждение от целого ряда достоинств области экономики в стране.Коржусом отмечено, что в Эстонии выпуск криптовалюты станет контролироваться государством. К созданию технологий, с правовыми рамками, которые дали бы возможность внедрить ресурсы с криптоактивами. Ни какой иной стране не удалось приблизиться к этому.Я лично поддерживаю идею государство о создании чего-то нового, пусть даже заострённого на крупных деньгах. Но бывает, что один голос из толпы выстреливает так, что происходят глобальные вещи. Лучшие экономисты, аналитики и т.д видят смысл ICO только в сборе компаниями (в нашем случае государствами) огромных денег. Если государство с помощью ICO их собирает, значит оно беднеет в какой-то отрасли и хочет заполнить этот пробел криптовалютой, которая растёт в цене, становится популярной и даже неотъемлемой частью некоторых государств. При проведении ICO люди теряют вложенные средства: происходят кражи, закрытие биржи, пропажа кошельков. Цифровым нациям ещё рано иметь своё место уже в сложившейся экономической системе. Продвинутые страны, использующие криптовалюту уже не первый год, пока умалчивают о создании своей национальной виртуальной валюты.