Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Сегодня, 00:52
Вчера, 23:28
#
1
Топ Мастер
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 39,228
Благодарностей: 1,778
УГ: 18
Hour Up .ltd - Hourup.biz
Я не админ/владелец проекта
Старт 2.Sep 2017
Новый проект:
HourUp.biz
Легенда(google перевод):
Цитата:
HourUp .ltd
Сделайте свои мечты
Каждый день является растущим счетом, и деньги на нем - это ваша возможность. У нас нет бедных и богатых, у нас есть время, чтобы принять правильное решение
Тарифные планы:
Цитата:
BORONZE
0,9% -1% Почасовая оплата за 120 часов
InstantlyWithdraw
10,00 долл. США - 600,00 долл. США 0,90
$ 600,00 - $ 5000,00 1,00
СЕРЕБРЯНЫЙ
3% - 4% Почасовой в течение 72 часов
InstantlyWithdraw
$ 2000.00 - $ 5000.00 3.00
5000,00 долларов США - 10000,00 долларов США 4,00
ЗОЛОТО
15% - 20% Почасовой в течение 24 часов
Немедленное снятие средств
$ 5000,00 - $ 20000,00 10,00
5000,00 долларов США - 100 000,00 долларов США 20,00
Почему инвестиции в HourUp являются стабильными и прибыльными?
Цитата:
❶ Защита DDoS
❷ Быстрое шифрование SSL
❸ Зарегистрированная компания
❹ Профессиональный администратор
❺ Поддержка 24/7
Hour Up .ltd
Вчера, 23:50
#
2
Профессионал
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 5,699
Благодарностей: 761
УГ: 5
подарки
а что в почас уже, вклад делать не надо? ссылка-то реферальная
Сегодня, 00:45
#
3
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.11.2016
Сообщений: 3,303
Благодарностей: 571
УГ: 1
подарки
Re: Hour Up .ltd - Hourup.biz
Кто что скажет о самом проекте?, подготовка, знакомый админ или нет, все нюансы, для тех кто в почасах сидит постоянно, это как открытая книга, по плану за 5 суток получаем 8%, как бы играть можно, если дадут.
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Сегодня, 00:52