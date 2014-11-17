Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,163 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Налоговое управление США интересуется доходами от продажи Bitcoin и Bitcoin Cash

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:10
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 6,603
Благодарностей: 1,311
УГ: 10
КП: 0.144
подарки
Налоговое управление США интересуется доходами от продажи Bitcoin и Bitcoin Cash

Хотя в настоящее время нет существующих рекомендаций относительно того, как Bitcoin (и теперь Bitcoin Cash) рассматриваются в отношении налогообложения, согласно Bitcoin.tax, но существует налог на прибыль, когда вы продаете имеющиеся Bitcoin и Bitcoin Cash.

Хотя многие обладатели Bitcoin Cash могут думать, что это "бесплатные деньги", следовательно, не обязательно облагаются налогом, Налоговое управление США (IRS) думает иначе. Несколько пользователей Reddit вступили в дискуссию и один из них уточнил:

"IRS уже заявило, что Bitcoin рассматривается как собственность. Майнинг считается доходом. Владение Bitcoin - это то же самое, что и владение золотом. Базовая стоимость в 0 долларов означает, что вы получили капитал бесплатно, а если вы его продаете, то получаете 100% прибыли".

Если владелец продает Bitcoin Cash и получает 100-процентную прибыль в качестве дохода от прироста капитала, она будет облагаться налогом.

Таким образом, декларация должна быть заполнена как и в случае обычного дохода в соответствии с формой 1040 Schedule D. Владелец Bitcoin Cash может задекларировать свои BCH в качестве дохода и уплатить требуемую сумму налога.

Согласно уведомлению IRS "виртуальная валюта рассматривается как собственность". Принцип общего налога на собственность также применим к транзакциям в виртуальных валютах.

Уникальность

Перевод специально для форума MMGP.ru
__________________
Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сможет ли Bitcoin Cash обогнать Bitcoin? BCH вырос на сутки на 114.64%, до $1091 BiziAlen Горячие новости криптовалют 13 Сегодня 15:33
Представители Bitcoin.com выступили в поддержку протокола Bitcoin Cash BiziAlen Новости криптовалют 4 26.07.2017 23:27
Управление DNS сервиса No-IP теперь принимает bitcoin Commons Новости криптовалют 3 28.03.2016 16:47
Налоговое управление США взломали, данные 300,000 налогоплательщиков украдены Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 1 19.08.2015 15:33

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ГераЯ
Необходимые интернет-ресурсы для инвестора
От ГераЯ в разделе «Инвестирование в криптовалюты»
Аватар BOSYAK2007
СОЗДАМ HYIP ПРОЕКТ
От BOSYAK2007 в разделе «Веб-программирование»
Аватар Denver10
Почему украинцы начали нести доллары в банк
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Sportsmen777
Goldenseed - Goldenseed.farm
От Sportsmen777 в разделе «HYIP от 16% до 60% в месяц»
Аватара нет
Британские банки могут заморозить счета живущих в королевстве богатых россиян
От Happy Money в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
Smart Traders LTD - smart-traders.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,163
Тем
487,241
Сообщений
12,111,310

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube