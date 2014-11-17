Налоговое управление США интересуется доходами от продажи Bitcoin и Bitcoin Cash

Хотя в настоящее время нет существующих рекомендаций относительно того, как Bitcoin (и теперь Bitcoin Cash) рассматриваются в отношении налогообложения, согласно Bitcoin.tax, но существует налог на прибыль, когда вы продаете имеющиеся Bitcoin и Bitcoin Cash.
Хотя многие обладатели Bitcoin Cash могут думать, что это "бесплатные деньги", следовательно, не обязательно облагаются налогом, Налоговое управление США (IRS) думает иначе. Несколько пользователей Reddit вступили в дискуссию и один из них уточнил:
"IRS уже заявило, что Bitcoin рассматривается как собственность. Майнинг считается доходом. Владение Bitcoin - это то же самое, что и владение золотом. Базовая стоимость в 0 долларов означает, что вы получили капитал бесплатно, а если вы его продаете, то получаете 100% прибыли".
Если владелец продает Bitcoin Cash и получает 100-процентную прибыль в качестве дохода от прироста капитала, она будет облагаться налогом.
Таким образом, декларация должна быть заполнена как и в случае обычного дохода в соответствии с формой 1040 Schedule D. Владелец Bitcoin Cash может задекларировать свои BCH в качестве дохода и уплатить требуемую сумму налога.
Согласно уведомлению IRS "виртуальная валюта рассматривается как собственность". Принцип общего налога на собственность также применим к транзакциям в виртуальных валютах.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru