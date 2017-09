BiziAlen Блог - newhyip.com



Завтра на конференции в Питере покажут картину "Мона Лиза" с подписью Бутерина



Картина "Мона Лиза" с подписью Бутерина завтра попадет на конференцию Coinference

В третий день сентября в Питере пройдет конференция посвященная блокчейну. Мероприятие Art of Blockchain начнется в полдень завтра 3.09 на Обводном канале 60 на территории КП "Ткачи".



На конференции выступят представители блокчейн и криптовалютных индустрий от компаний Даш, Емеркоин, IBCG, Голос, КриптоБазар и несколько других проектов, которые смогут рассказать о качественных нанопродуктах блокчейна. На конференции пройдет арт выставка фотографий и живописи которая будет занесена в сеть блокчейна.



На мероприятиях Coinference уже проходили аукционы, где картина с биткоином была продана за 1 биткоин, что составила на тот момент около 150 000 рублей. Картина криптовалютной " Мона Лизы" будет представлять конференции во всех городах, а после завершения турне, будет продана.



Создатель Ethereum Виталий Бутерин высоко оценил произведение искусства и поставил свою подпись на картине криптовалютной "Мона Лизы".



