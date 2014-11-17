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Dell Foundation выделит $36 млн. для помощи пострадавшим от урагана Харви

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Dell Foundation выделит $36 млн. для помощи пострадавшим от урагана Харви

Майкл и Сьюзен Делл поддержали усилия технологических компаний в их стремлении выручить из беды Техас, в то время как он восстанавливается после урагана Харви. Пара взяла на себя обязательство выделить 36 миллионов долларов на эти усилия.

Деньги, которые представляют собой крупнейшее разовое пожертвование, поступят в виде взноса в размере 18 миллионов долларов, за которым последуют следующие 18 миллионов долларов, образуя общую сумму в 36 миллионов долларов.

"Мы с Сьюзен выделяем 36 миллионов долларов на эту важную работу, предоставив половину этой суммы для запуска фонда и начав кампанию, которая стартует 1 сентября и продолжится до понедельника 4 сентября. Во время кампании мы будем выделять 1 доллар за каждые 2 доллара, которые пожертвуете вы", - пишет Майкл в блоге на своем веб-сайте.

Цель состоит в том, чтобы собрать 100 миллионов долларов за счет сочетания частных взносов и пожертвований Dell Foundation для помощи людям, пострадавшим от стихийного бедствия.

Для них, выросших в Техасе, это персональное дело. "Эта катастрофа является личной для всех, кто родился в Техасе. Мы оба родились и выросли в Техасе, а улица, на которой вырос Майкл в Хьюстоне сейчас под водой", - написали они в блоге.

Деллы запустили свой фонд 15 лет назад, чтобы помочь детям, живущим в нищете по всей планете, концентрируясь на образовании и здравоохранении. Как сообщается на сайте фонда, в результате сотрудничества с организациями-партнерами было выделено 1,38 миллиардов долларов.

Майкл Делл основал Dell Computer в своей комнате в общежитии Техасского университета в Остине в 1984 году и продолжил развитие компании, которая уже стоит миллиарды долларов и занимается разработкой аппаратного и программного обеспечения.

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