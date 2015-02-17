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Американский кооператив RСhain обеспечит биткойн и эфир новой технологией блокчейн



Сообщается, что на этой неделе американский технологический кооператив расположенный в Сиэтле, привлёк только за один день более 5 млн долл. инвестиций, чтобы вложить их в создание новой технологии блокчейн, которая по словам руководства этого кооператива будет более быстрой, более масштабируемой и гораздо менее ресурсоемким, чем самые популярные блокчейн-системы на сегодняшний день.







Несмотря на то, что блокчейны в значительной степени используются для продвижения цифровых виртуальных валют, таких как биткойн или эфир, они также могли бы способствовать развитию новых видов децентрализованных социальных сетей, интеллектуальным финансовым технологиям и ультра-безопасных систем медицинских карт. Тем не менее сегодняшние блокчейны просто не предназначены для скорости и масштабируемости, которые необходимы для их основного использования.



"Самые лучшее на что способна платежная сеть биткойн в течение обычного дня - это в среднем совершать 10 транзакций в секунду", утверждает г-н Грег Хеусс (Greg Heuss), консультант, помогающий RChain со сбором средств. "МПС Visa может одновременно осуществлять 40 000 транзакций".



И мало того, что скорость транзакций с биткойном не слишком высока, так ещё и полное завершение одной транзакции в платежной сети биткойн в настоящее время по стоимости может дойти до нескольких долларов США. Это неплохо для валютных спекулянтов торгующих монетами для получения прибыли, но не способствует проведению повсеместных микротранзакций в биткойнах, которые предприниматели ранее уже рисовали в своём воображении для операций в блокчейне. "Мы же надеемся, что комиссионные сборы с нашим блокчейном будут составлять всего несколько центов", - заявляет г-н Хеус.



В этот вторник проект RChain начал продажу частным лицам своих цифровых токенов под названием Rhocs для того, чтобы начать финансировать разработку базового программного обеспечения для их нового блокечейна. Несмотря на то, что стояла задача собрать во время этого ICO минимум 50 000 долл. США, в реальности этот технологический кооператив к концу дня продал своих Rhocs на общую сумму 5 млн долл. США при стоимости одного токена в 20 центов. На настоящий момент этот кооператив планирует завершить своё ICO через месяц или даже раньше, если они достигнут своей цели в 15 млн долл. США.



Покупатели токенов должны будут вступить в этот кооператив и поддерживать процесс разработки нового блокчейна. "Мы заставляем покупателей сказать "да" и я сделаю всё, чтобы помочь им в этом, будут ли они заняты при этом в нашей финансовой модели, или мы их подключим к нам в качестве сетевого узла или кто-либо ещё будет задействован как валидатор кода", говорит г-н Хеусс. "Это не чисто инвестиции - это покупка и обещание что-либо сделать для нашего проекта".



Сообщается, что RChain планирует выпустить своё первое программное обеспечение под названием Mercury в конце следующего года, после чего покупатели токенов смогут использовать свои Rhocs для доступа к платформе. Технология RСhain должна будет поддерживать как публичные блокчейны, к примеру, те же криптовалюты, так и частные блокчейны, такие как записи в медицинских картах и обеспечивать их безопасное взаимодействие. Кооператив также ведёт разработку протокола, позволяющего разработчикам на нескольких языках "буквально нажать кнопку" и запускать свой код на блокчейне RChain.



"Если мы справимся с поставленной перед нами задачей, то это будет изменение, которого никогда ранее никто не видел", - утверждает г-н Хеусс.



Впрочем, не все уверены, что г-н Грег Мередит имеет то, что требуется. В прошлом году г-н Мередит уже был техническим директором стартапа Synereo, целью когорого является помощь в монетизации проектов. Например, вы уже можете использовать криптовалюту этого стартапа Synereo под названием Amps, чтобы оплачивать работу создателей контента на канале YouTube, а в конечном итоге эта компания просто хочет запустить в работу децентрализованную социальную сеть.



Первоначальный план состоял в том, чтобы мобильные приложения стартапа Synereo, ориентированные на социальные сети, работали бы на блокчейне RChain, но в декабре прошлого года акционеры проголосовали за увольнение Мередит из этого проекта. "В течение последних двух лет г-н Грег Мередит не продемонстрировал, что он может доставить любую часть действующего кода", - сообщил генеральный директор Synereo г-н Дор Конфорти (Dor Konforty) на встрече с персоналом данного проекта.



"У Грега и у основателя компании, вообщем у каждого из них, ранее было своё мнение о том, куда сейчас движется блокчейн и технологии, поэтому они расстались в миролюбивом тоне", - говорит Хеусс.



После этого г-н Мередит решил развивать проект RChain самостоятельно и создал кооператив Rchain, в котором сейчас трудится более 10 человек, где люди получается зарплату как в долларах так и в токенах Rcocs. RChain планирует потратить более половины выручки от продажи токенов на свою команду разработчиков контрактов.



Господин Хеусс заявляет, проект RChain не заинтересован в том, чтобы сами токены Rhocs когда-либо стали бы криптовалютами, чтобы конкурировать с биткоином или эфиром. "Кооператив не будет размещать свои токены Rhocs на бирже. Но безусловно, кто-то их будет покупать и там будет какой-то рынок токенов", - говорит он. "Их стоимость будет расти".



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59aaf3fb4dbc0 Сообщается, что на этой неделе американский технологический кооператив расположенный в Сиэтле, привлёк только за один день более 5 млн долл. инвестиций, чтобы вложить их в создание новой технологии блокчейн, которая по словам руководства этого кооператива будет более быстрой, более масштабируемой и гораздо менее ресурсоемким, чем самые популярные блокчейн-системы на сегодняшний день. RChain - это детище г-на Грега Мередит (Greg Meredith), математика и инженера-программиста, который ранее работал в крупных IT-компаниях, включая Microsoft. Руководство RChain утверждает, что они смогут обеспечить "доставку контента в масштабе социальной сети Facebook и поддержку финансовых транзакций со скоростью международной платежной системы Visa".Несмотря на то, что блокчейны в значительной степени используются для продвижения цифровых виртуальных валют, таких как биткойн или эфир, они также могли бы способствовать развитию новых видов децентрализованных социальных сетей, интеллектуальным финансовым технологиям и ультра-безопасных систем медицинских карт. Тем не менее сегодняшние блокчейны просто не предназначены для скорости и масштабируемости, которые необходимы для их основного использования."Самые лучшее на что способна платежная сеть биткойн в течение обычного дня - это в среднем совершать 10 транзакций в секунду", утверждает г-н Грег Хеусс (Greg Heuss), консультант, помогающий RChain со сбором средств. "МПС Visa может одновременно осуществлять 40 000 транзакций".И мало того, что скорость транзакций с биткойном не слишком высока, так ещё и полное завершение одной транзакции в платежной сети биткойн в настоящее время по стоимости может дойти до нескольких долларов США. Это неплохо для валютных спекулянтов торгующих монетами для получения прибыли, но не способствует проведению повсеместных микротранзакций в биткойнах, которые предприниматели ранее уже рисовали в своём воображении для операций в блокчейне. "Мы же надеемся, что комиссионные сборы с нашим блокчейном будут составлять всего несколько центов", - заявляет г-н Хеус.В этот вторник проект RChain начал продажу частным лицам своих цифровых токенов под названием Rhocs для того, чтобы начать финансировать разработку базового программного обеспечения для их нового блокечейна. Несмотря на то, что стояла задача собрать во время этого ICO минимум 50 000 долл. США, в реальности этот технологический кооператив к концу дня продал своих Rhocs на общую сумму 5 млн долл. США при стоимости одного токена в 20 центов. На настоящий момент этот кооператив планирует завершить своё ICO через месяц или даже раньше, если они достигнут своей цели в 15 млн долл. США.Покупатели токенов должны будут вступить в этот кооператив и поддерживать процесс разработки нового блокчейна. "Мы заставляем покупателей сказать "да" и я сделаю всё, чтобы помочь им в этом, будут ли они заняты при этом в нашей финансовой модели, или мы их подключим к нам в качестве сетевого узла или кто-либо ещё будет задействован как валидатор кода", говорит г-н Хеусс. "Это не чисто инвестиции - это покупка и обещание что-либо сделать для нашего проекта".Сообщается, что RChain планирует выпустить своё первое программное обеспечение под названием Mercury в конце следующего года, после чего покупатели токенов смогут использовать свои Rhocs для доступа к платформе. Технология RСhain должна будет поддерживать как публичные блокчейны, к примеру, те же криптовалюты, так и частные блокчейны, такие как записи в медицинских картах и обеспечивать их безопасное взаимодействие. Кооператив также ведёт разработку протокола, позволяющего разработчикам на нескольких языках "буквально нажать кнопку" и запускать свой код на блокчейне RChain."Если мы справимся с поставленной перед нами задачей, то это будет изменение, которого никогда ранее никто не видел", - утверждает г-н Хеусс.Впрочем, не все уверены, что г-н Грег Мередит имеет то, что требуется. В прошлом году г-н Мередит уже был техническим директором стартапа Synereo, целью когорого является помощь в монетизации проектов. Например, вы уже можете использовать криптовалюту этого стартапа Synereo под названием Amps, чтобы оплачивать работу создателей контента на канале YouTube, а в конечном итоге эта компания просто хочет запустить в работу децентрализованную социальную сеть.Первоначальный план состоял в том, чтобы мобильные приложения стартапа Synereo, ориентированные на социальные сети, работали бы на блокчейне RChain, но в декабре прошлого года акционеры проголосовали за увольнение Мередит из этого проекта. "В течение последних двух лет г-н Грег Мередит не продемонстрировал, что он может доставить любую часть действующего кода", - сообщил генеральный директор Synereo г-н Дор Конфорти (Dor Konforty) на встрече с персоналом данного проекта."У Грега и у основателя компании, вообщем у каждого из них, ранее было своё мнение о том, куда сейчас движется блокчейн и технологии, поэтому они расстались в миролюбивом тоне", - говорит Хеусс.После этого г-н Мередит решил развивать проект RChain самостоятельно и создал кооператив Rchain, в котором сейчас трудится более 10 человек, где люди получается зарплату как в долларах так и в токенах Rcocs. RChain планирует потратить более половины выручки от продажи токенов на свою команду разработчиков контрактов.Господин Хеусс заявляет, проект RChain не заинтересован в том, чтобы сами токены Rhocs когда-либо стали бы криптовалютами, чтобы конкурировать с биткоином или эфиром. "Кооператив не будет размещать свои токены Rhocs на бирже. Но безусловно, кто-то их будет покупать и там будет какой-то рынок токенов", - говорит он. "Их стоимость будет расти".Перевод специально для mmgp.ru источник

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