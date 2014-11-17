Juicero прекращает выпуск машин для производства соков за $400

Похоже, что любимая американцами машина для производства сока за 400 долларов больше не будет выпускаться. "После продажи более миллиона Produce Packs (специальные наборы из нарезанных овощей и фруктов для производства сока) мы должны сообщить вам, что мы немедленно прекращаем продажу Juicero Press и Produce Packs", - говорится в сообщении блога компании.
Juicero также вернет людям деньги. "В течение следующих 90 дней мы предлагаем возврат средств за покупку Juicero Press", - говорится в примечании.
Основанная Дугом Эвансом и расположенная в Сан-Франциско, компания Juicero привлекла более 118 миллионов долларов в виде финансирования от известных венчурных компаний, таких как Google Ventures и Kleiner Perkins. Кармело Энтони также инвестировал в стартап посредством своего венчурного фонда Melo7 Tech. Даже Campbell Soup Company вложила в предприятие свои деньги. Juicero начала привлечение средств в 2013 году.
Компания подверглась насмешкам, особенно после того, как журналисты Bloomberg показали, что пакетики для изготовления соков могут быть выжаты вручную и не нуждаются в причудливой машине.
После этого Juicero пообещала снизить цены, но, по-видимому, это было слишком сложно. Теперь стартап надеется найти покупателя.
"Мы уверены, что для того, чтобы добиться действительно долгосрочного эффекта, нам необходимо сосредоточиться на поиске покупателя с имеющейся национальной цепочкой поставок свежих продуктов, который может продолжить дело Juicero", - говорится в сообщении в блоге.
Вдохновленные популярностью кофейных чашек Keurig, некоторые венчурные инвесторы искали другие кухонные приборы, которые могли бы получить значительную популярность. Свежие соки очень популярны в некоторых частях Соединенных Штатов и идея заключалась в том, чтобы облегчить людям возможность делать сок дома. Но первоначальная стоимость машины была высокой и клиентам приходилось платить дополнительную плату за многоразовые пакеты.
К сожалению, машина, которая когда-то была оценена в 700 долларов, была встречена с насмешками с самого начала своего существования. Она стала символом оторванной от реальности элиты из Силиконовой долины.
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Специально для mmgp.ru