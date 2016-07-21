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Чарли Ли показал уникальный перевод в 0.01 LTC без комиссий

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Чарли Ли показал уникальный перевод в 0.01 LTC без комиссий


Чарли Ли показал уникальную транзакцию лайткоина без комиссии

Чарли Ли который является разработчиком и автором криптовалюты Лайткоина рассказал в твиттере, что в сети его криптовалюты прошел перевод на решении Lightning Network с комиссией равной нулю. Тестовый перевод лайткоина провел основатель криптовалютного кошелька Zap который работает на технологии Lightning Д. Моллерс. Его перевод равный 0.01 LTC получил Чарли Ли.

Протокол Lightning это прекрасное решение оптимизации транзакций который может помочь биткоину при масштабировании сети. Lightning делает специальный слой над самим блокчейном который дает возможность прямого перевода криптовалюты от юзера к юзеру. Информация поступает в историю блокчейна когда получатель выводит деньги из специального слоя Lightning Network.

Впервые протокол Lightning Network был реализован в сети лайткоина в мае, но эта стала инновационной, так как ни человек переводящий средства Моллерс, ни получатель Чарли Ли не оплатил комиссию.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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Метки
litecoin, криптовалюта
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