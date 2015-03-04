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Lenovo выпустила «Меч джедая»

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Lenovo выпустила «Меч джедая»
Lenovo представила Меч Джедая, позволяющий с помощью дополненной реальности играть в «Звездные войны», а также шлем Lenovo Explorer для платформы Windows Mixed Reality.

Lenovo сыграла в «Звездные войны»

В ходе проходящей в Берлине международной выставке IFA компания Lenovo представила новые устройства виртуальной и дополненной реальности. В частности, был продемонстрирован Меч Джедая.

Устройство, разработанное и созданное в содружестве и при содействии кинокомпании Disney, приурочено к выходу новой серии «Звездных войн». Меч Джедая представляет собой набор из шлема дополненной реальности Lenovo Mirage AR, светового меча и соответствующего контролера.

Шлем управляется с помощью смартфонов под управлением iOS или Android. Пользователи могут «обучать» Меч Джедая и играть в различных ролях из загружаемой игры «Звездные войны: вызов Джедая» (Star Wars: Jedi Challenges).

За кого и против кого можно играть

В режиме битвы на мечах система позволяет играть против Дарта Вейдера (Darth Vader) или Кайло Рена (Kylo Ren).



В режиме стратегических битв можно играть за республику, Альянса повстанцев и Сопротивления против Империи, Сепаратистов или Первого ордена. Также есть возможность игры в голографические шахматы (Holochess).



В перспективе ожидается появления новых игр для Меч Джедая от сторонних разработчиков.

В США продажи Меча Джедая начнутся в ноябре, в России продажи устройства стартуют во втором эшелоне стран.

Шлем виртуальной реальности для платформы Microsoft

Еще одна новинка Lenovo, представленная в рамках IFA – шлем виртуальной реальности Lenovo Explorer, созданный совместно с Microsoft для платформы Windows Mixed Reality.



Шлем поддерживает более 100 уже выпущенных приложений виртуальной реальности (VR), доступных сегодня в магазинах Windows Store и Steam.

Lenovo Explorer оснащен двумя OLED-экранами с разрешениями 1440x1440 каждый, и способен отслеживать перемещения пользователя в пространстве. Шлем поддерживает режимы 3D и 360-градусного панорамного видео с качеством до 4K.



Благодаря контроллерам с отслеживанием положения в пространстве, которые идут в комплекте, шлем позволяет погрузиться в игры и виртуальные миры. Поскольку внешних сенсоров не требуется, настройка занимает считанные минуты - достаточно подключить кабель гарнитуры к компьютеру.



Устройство позволяет играть в игры с поддержкой VR, просматривать 3D-видео, виртуальные экскурсии и пользоваться виртуальным рабочим столом Windows.

В России Lenovo Exlorer появится в октябре одновременно с запуском Windows Mixed Reaity. Ориентировочная стоимость устройства составляет 40 тыс. руб.

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