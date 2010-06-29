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Обзор ICO Comsa - криптовалюта от создателей NEM (XEM)

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Старый Сегодня, 21:17
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.06.2011
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Обзор ICO Comsa - криптовалюта от создателей NEM (XEM)
Второго октября начинаются продажи токенов новой криптовалюты ICO Comsa от создателей криптовалюты NEM ( XEM)
Видео обзор криптовалюты - https://www.youtube.com/watch?v=sn64...ature=youtu.be
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