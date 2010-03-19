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Приведу живых участников к Вам в группу В контакте от 1.5 р. Безопасно без собак и бо

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Старый Сегодня, 21:16
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 01.10.2016
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Приведу живых участников к Вам в группу В контакте от 1.5 р. Безопасно без собак и бо
Приведу живых участников к Вам в группу В контакте от 1.5 р. Безопасно без собак и ботов.
- У частники идут с рекламы в моих сообществах а также по Взаимо обмену с другими сообществами.
- В Вашу группу подписываются только живые подписчики, которых заинтересовало Ваше сообщество.
- Только живые и активные участники, Предоставлю список сообществ где будет проходить пиар.
- Естественная отписка примерно составляет 1-5 % ( для этого всегда заказ выполняю с плюсом)
- Не каких правил В контакте мы не нарушаем (абсолютно белый метод), поэтому за безопасность своей группу переживать не стоит.
- Аудитория в основном Женская 70%, участники в основном до 21 лет 65%

Как это работает:
- Мы рекламируем вашу группу в сети сообществ(это где то 50 групп населением от 40к до 250 к), аудитория переходит в Вашу группу и если она нравится, подписывается.
- Когда Ваша группа пиарится в упоминаниях сообщества видно в каких группах происходит пиар и по каким постам люди переходят в Вашу группу.


Заказывая услугу вы получаете:
- Только живую и активную аудиторию
- Аудитория активно принимает участие в жизни сообщества
- Никаких списаний или банов
- Естественная реклама в сообществах
- 0% собак и прочих приблуд
- Работаем исключительно по вступившим.
Есть много отзывов о моей работе на других ресурсах

- 100% гарантия исполнения
- Если заказ не выполнен - возвращаем 100% от суммы заказа


- В день приведу от 500 до 3000 участников
- Минимальный заказ 500 шт
Оплатить вы можете любым удобным для вас способом:
- VISA, MasterCard
- На карту Сбербанка
- Вебмани
- Яндекс.Деньги
- Приват24
- QIWI
- PayPal


Если нужно обращайтесь, личка здесь и ВК Ева Смирнова https://vk.com/id329220568
ICQ 687725854
Mirozdatel вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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