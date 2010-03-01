NikNak67 Monitor-Invest.net



Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 01.04.2013 Сообщений: 22,340 Благодарностей: 2,504 Записей в блоге: 35 УГ: 22 КП: 0.286 подарки

London Auction - london-auction.com Я не админ/владелец проекта, проект London Auction добавлен на мониторинг



Старт 03.09.17







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Описание:



На сегодняшний день наш штат сотрудников укомплектован специалистами ультракласса с колоссальным опытом работы в таких аукционах, как: английские, голландские. Аукционы грузовладельцев, авто аукционы, залоговые аукционы, аукционы недвижимости и многие другие.

Наши аналитики ежедневно мониторят информацию по всем этим аукционам и оперативно подхватывают все интересные позиции, будь то: строительная техника, машины, квартиры, залоговое имущество, предметы антиквариата, государственные заказы и так далее.

Мы постоянно работаем над расширением своей деятельности и увеличиваем оборотные средства Компании. Однако наши финансовые эксперты просчитали возможность многократного роста доходов, если мы будем привлекать инвестиции со стороны как инвестиционных фондов, так и со стороны частных инвесторов.



Давайте подробнее рассмотрим, что мы делаем с выигранными лотами на аукционах и как на этом можно зарабатывать хорошие деньги. В первую очередь любой аукцион конечно же интересен тем, что дает возможность купить что-то по цене ниже оценочной. На этот случай у нас есть целая команда узконаправленных специалистов и ряд дочерних компаний, которые могут влиять на конечную цену. Не будем рассказывать детали, тут важно другое, это то что лот покупается по минимальной или максимально заниженной цене.

Далее есть несколько вариантов развития: данный лот либо перепродается по более дорогой цене, и надбавка в цене в 50% еще не является максимальной, либо если скажем это контракт на поставку чего-то, то он отдается на исполнение субподрядчику нашей компании, с нашей наценкой.

Располагая ценными ресурсами и кадрами, позволяющими нам ежедневно выкупать сотни и тысячи лотов мы постоянно увеличиваем валовый оборот компании, а за счет привлечения инвестиций, наши обороты могут вырасти в разы уже в краткосрочной перспективе. Что разумеется несет прибыль, как для Компании, так и для ее инвесторов.



Инвестиционные планы:



Прогрессивный тариф:

с 1 по 5 день - 1%

с 6 по 15 - 1,5 %

с 16 по 25 - 2%

с 26 по 35 - 2,5 %

с 36 по 45 - 3%

с 46 по 55 - 3,5%

с 56 по 65 - 4%

с 66 по 70 - 4,5%



Депозит включен в выплаты

Досрочный вывод депозита не предусмотрен



Мин/макс депозит: 10$/50000$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash



Выплаты: ручные



Реф.система:

БРОНЗА

5% - 1% - 1%

Доступна при условии:

Собственный депозит от 0 до 1000$

Партнерские депозиты от 0 до 10000$



СЕРЕБРО

7% - 2% - 1%

Доступна при условии:

Собственный депозит от 1000 до 10000$

Партнерские депозиты от 1000 до 100000$



ЗОЛОТО

10% - 3% - 1%

Доступна при условии:

Собственный депозит от 10000 до 100000$

Партнерские депозиты от 100000 до 250000$



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed H-script







Наш депозит(листинг):



OPERATION №395699880



Operation date: 02 Sep 2017 17:48

Operation ID: 395699880

Operation type: transfer

Shop: london-auction.com

Status: success

Debited: 200.00 $

Credited: 200.00 $ На сегодняшний день наш штат сотрудников укомплектован специалистами ультракласса с колоссальным опытом работы в таких аукционах, как: английские, голландские. Аукционы грузовладельцев, авто аукционы, залоговые аукционы, аукционы недвижимости и многие другие.Наши аналитики ежедневно мониторят информацию по всем этим аукционам и оперативно подхватывают все интересные позиции, будь то: строительная техника, машины, квартиры, залоговое имущество, предметы антиквариата, государственные заказы и так далее.Мы постоянно работаем над расширением своей деятельности и увеличиваем оборотные средства Компании. Однако наши финансовые эксперты просчитали возможность многократного роста доходов, если мы будем привлекать инвестиции со стороны как инвестиционных фондов, так и со стороны частных инвесторов.Давайте подробнее рассмотрим, что мы делаем с выигранными лотами на аукционах и как на этом можно зарабатывать хорошие деньги. В первую очередь любой аукцион конечно же интересен тем, что дает возможность купить что-то по цене ниже оценочной. На этот случай у нас есть целая команда узконаправленных специалистов и ряд дочерних компаний, которые могут влиять на конечную цену. Не будем рассказывать детали, тут важно другое, это то что лот покупается по минимальной или максимально заниженной цене.Далее есть несколько вариантов развития: данный лот либо перепродается по более дорогой цене, и надбавка в цене в 50% еще не является максимальной, либо если скажем это контракт на поставку чего-то, то он отдается на исполнение субподрядчику нашей компании, с нашей наценкой.Располагая ценными ресурсами и кадрами, позволяющими нам ежедневно выкупать сотни и тысячи лотов мы постоянно увеличиваем валовый оборот компании, а за счет привлечения инвестиций, наши обороты могут вырасти в разы уже в краткосрочной перспективе. Что разумеется несет прибыль, как для Компании, так и для ее инвесторов.Прогрессивный тариф:с 1 по 5 день - 1%с 6 по 15 - 1,5 %с 16 по 25 - 2%с 26 по 35 - 2,5 %с 36 по 45 - 3%с 46 по 55 - 3,5%с 56 по 65 - 4%с 66 по 70 - 4,5%10$/50000$Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCashручныеБРОНЗА5% - 1% - 1%Доступна при условии:Собственный депозит от 0 до 1000$Партнерские депозиты от 0 до 10000$СЕРЕБРО7% - 2% - 1%Доступна при условии:Собственный депозит от 1000 до 10000$Партнерские депозиты от 1000 до 100000$ЗОЛОТО10% - 3% - 1%Доступна при условии:Собственный депозит от 10000 до 100000$Партнерские депозиты от 100000 до 250000$Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed H-scriptOPERATION №395699880Operation date: 02 Sep 2017 17:48Operation ID: 395699880Operation type: transferShop: london-auction.comStatus: successDebited: 200.00 $Credited: 200.00 $

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