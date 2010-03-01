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London Auction - london-auction.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
Monitor-Invest.net
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Аватар NikNak67
 
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Инвестирую в: HYIP
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London Auction - london-auction.com
Я не админ/владелец проекта, проект London Auction добавлен на мониторинг

Старт 03.09.17



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Описание:

На сегодняшний день наш штат сотрудников укомплектован специалистами ультракласса с колоссальным опытом работы в таких аукционах, как: английские, голландские. Аукционы грузовладельцев, авто аукционы, залоговые аукционы, аукционы недвижимости и многие другие.
Наши аналитики ежедневно мониторят информацию по всем этим аукционам и оперативно подхватывают все интересные позиции, будь то: строительная техника, машины, квартиры, залоговое имущество, предметы антиквариата, государственные заказы и так далее.
Мы постоянно работаем над расширением своей деятельности и увеличиваем оборотные средства Компании. Однако наши финансовые эксперты просчитали возможность многократного роста доходов, если мы будем привлекать инвестиции со стороны как инвестиционных фондов, так и со стороны частных инвесторов.

Давайте подробнее рассмотрим, что мы делаем с выигранными лотами на аукционах и как на этом можно зарабатывать хорошие деньги. В первую очередь любой аукцион конечно же интересен тем, что дает возможность купить что-то по цене ниже оценочной. На этот случай у нас есть целая команда узконаправленных специалистов и ряд дочерних компаний, которые могут влиять на конечную цену. Не будем рассказывать детали, тут важно другое, это то что лот покупается по минимальной или максимально заниженной цене.
Далее есть несколько вариантов развития: данный лот либо перепродается по более дорогой цене, и надбавка в цене в 50% еще не является максимальной, либо если скажем это контракт на поставку чего-то, то он отдается на исполнение субподрядчику нашей компании, с нашей наценкой.
Располагая ценными ресурсами и кадрами, позволяющими нам ежедневно выкупать сотни и тысячи лотов мы постоянно увеличиваем валовый оборот компании, а за счет привлечения инвестиций, наши обороты могут вырасти в разы уже в краткосрочной перспективе. Что разумеется несет прибыль, как для Компании, так и для ее инвесторов.

Инвестиционные планы:

Прогрессивный тариф:
с 1 по 5 день - 1%
с 6 по 15 - 1,5 %
с 16 по 25 - 2%
с 26 по 35 - 2,5 %
с 36 по 45 - 3%
с 46 по 55 - 3,5%
с 56 по 65 - 4%
с 66 по 70 - 4,5%

Депозит включен в выплаты
Досрочный вывод депозита не предусмотрен

Мин/макс депозит: 10$/50000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: ручные

Реф.система:
БРОНЗА
5% - 1% - 1%
Доступна при условии:
Собственный депозит от 0 до 1000$
Партнерские депозиты от 0 до 10000$

СЕРЕБРО
7% - 2% - 1%
Доступна при условии:
Собственный депозит от 1000 до 10000$
Партнерские депозиты от 1000 до 100000$

ЗОЛОТО
10% - 3% - 1%
Доступна при условии:
Собственный депозит от 10000 до 100000$
Партнерские депозиты от 100000 до 250000$

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed H-script



Наш депозит(листинг):

OPERATION №395699880

Operation date: 02 Sep 2017 17:48
Operation ID: 395699880
Operation type: transfer
Shop: london-auction.com
Status: success
Debited: 200.00 $
Credited: 200.00 $
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 20:51
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,071
Благодарностей: 1,316
УГ: 12
КП: 0.000
подарки
Re: London Auction - london-auction.com
Довольно неплохо смотрится, кнопки соц сетей правда пока неактивны, но думаю админ их прикрутит. может вполне получиться крепкий средник если админ не окажется мелким скамерком
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ssergiuss вне форума  
Старый Сегодня, 20:54
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 873
Благодарностей: 66
УГ: 18
КП: 0.004
Re: London Auction - london-auction.com
на 47 день безубыток, не густо
reallyOo на форуме  
Старый Сегодня, 21:08
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 3,148
Благодарностей: 1,500
УГ: 23
КП: 0.014
Re: London Auction - london-auction.com
Прогрессивный тариф использовал байк (конечно это не он), но потом добавил новый план.
Тут может быть проблема с реинвестом, если и заходить только на старте, если конечно понравился проект
Один тут был аукцион, сорта)
ronaldo7 на форуме  
Старый Сегодня, 21:08
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 873
Благодарностей: 66
УГ: 18
КП: 0.004
Re: London Auction - london-auction.com
faq вообще неудобный, выплаты написано автомат, почему у ТС ручные хрен пойми
"В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ПРОИСХОДИТ ВЫВОД ПРИБЫЛИ НА МОЙ КОШЕЛЕК?
Все выплаты происходят в автоматическом режиме. "

и там какие-то тупые вопросы:
"КАКИМ ОБРАЗОМ Я МОГУ ВЫВЕСТИ СРЕДСТВА, ЕСЛИ ОНИ ПРИШЛИ НА ТУ ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ, КОШЕЛЬКА В КОТОРОЙ У МЕНЯ НЕТ?
Вы можете бесплатно открыть электронный счет Perfect Money, Bitcoin, Payeer, AdvancedCash и вывести средства. Далее, при помощи онлайн обменника, поменять их на необходимую вам валюту."
Значит у меня откуда-то есть средства в кабине, не на той платежке с которой делал деп, да я лоховод!, и может оказаться так, что у меня нет аккаунтов в платежных системах, т.к. хайпы для меня в новинку. Ересь какая-то.

А тут Payeer'a нет:
"ЧЕРЕЗ КАКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ Я МОГУ ПОПОЛНИТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ В LONDON AUCTION?
Для Вашего удобства мы интегрировали сразу несколько платежных систем, таких как: Perfect Money, Bitcoin, AdvancedCash."

минималка на вывод 0,5$

Мимо пройду, вложившимся удачи.

P.S. после прочтения и кручения вверх/вниз faq'a
Последний раз редактировалось reallyOo; Сегодня в 21:27.
reallyOo на форуме  
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