Южная Америка заболела криптоманией Блокчейн-платформы фиксируют небывалый рост клиентов из Латинской Америки





Во время протестов против президента страны Николаса Мадуро в Венесуэле



В Латинской Америке растет интерес к криптовалютам: блокчейн-платформы фиксируют скачок прироста клиентов именно из этого региона. Повышенный интерес объясняется высокой инфляцией в странах Латинской Америки, ограничениями на валютные операции, а также недоверием к национальной валюте. Местные власти пытаются бороться с «криптоманией» населения, вводя новые ограничения и арестовывая майнеров.



В последнее время латиноамериканцы становятся весьма активными инвесторами в криптовалюты. Некоторые блокчейн-платформы уже говорят о том, что больше всего клиентов удается привлечь именно из Латинской Америки. Как рассказал «Газете.Ru» генеральный директор агентства Digital Finance Виталий Цигулев, если раньше на клиентов из Латинской Америки приходилось около 3% от количества транзакций в проекты ICO (форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты через продажу инвесторам новых криптовалют – «Газета.Ru»), то в последние месяцы – около 30%.





Сооснователь блокчейн-платформы управления личными финансами Wirex Павел Матвеев подтверждает эти оценки. Рост клиентской базы Wirex в Латинской Америке составляет около 25% в месяц, тогда как в среднем по миру – около 15%, заявил он «Газете.Ru». Если раньше блокчейн-компании были нацелены на более развитые рынки: североамериканский, европейский, азиатский, то сейчас они все больше переориентируются на рынок Латинской Америки, отмечает он.

При этом собеседники «Газеты.Ru» говорят, что

больше всего из стран Латинской Америке прирост клиентов наблюдается в Колумбии.



Кроме того, активный интерес к криптовалюте проявляют жители Венесуэлы, Аргентины и Бразилии.



Биткоин – национальная валюты Венесуэлы



Во многих странах Латинской Америки население не верит правительству и считает более вероятным обвал национальных валют, чем падение стоимости биткоина, говорят эксперты. В первую очередь это касается Венесуэлы. Венесуэльский боливар только с начала этого года обесценился примерно на 1000% и ситуация продолжает ухудшаться. В августе курс боливара упал даже ниже стоимости виртуального золота в игре World of Warcraft. Так, на черном рынке в Венесуэле курс боливара составлял почти 8,5 тысяч к доллару.



«Люди ищут безопасной гавани для своих сбережений. Таким инструментом в Венесуэле и стала криптовалюта»,

- объясняет аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.



В Венесуэле биткоин во время первой волны кризиса действительно многим помог спасти от гиперинфляции накопления, соглашается заместитель директора департамента по инновациям Росевробанка Александр Васильев.



В Венесуэле сейчас настолько низкий уровень доверия к своей валюте, что криптовалюты там воспринимаются не как способ инвестировать активы, а как возможный заменитель национальной валюты,

считает эксперт.



ри этом бум на криптовалюты помог жителям страны найти новую работу в непростое время для страны. Так, некоторые венесуэльцы освоили новый способ заработка - через майнинг (добыча криптовалют – «Газета.Ru»). Как сообщает американский журнал The Atlantic,



из-за низких цен на электричество в стране (в Венесуэле электричество субсидируется правительством – «Газета.Ru») жители Венесуэлы могут зарабатывать около $500 в месяц благодаря майнингу криптовалют.



Как отмечает издание, особенно популярен сейчас в Венесуэле майнинг «простых» для добычи криптовалют – например, эфира.



Власти пугают финансовыми пирамидами



В других латиноамериканских странах экономическая ситуация хотя и лучше, чем в Венесуэле, стоящей на пороге гуманитарной катастрофы, но также далека от стабильной.



Правда, с учетом экономических реалий в Бразилии, Аргентине, Колумбии люди здесь покупают биткоин все-таки больше с расчетом на прибыль, а не как последнее средство спасти свои деньги, отмечают эксперты. Так, ВВП Бразилии в 2015 году упал на 3,8%, а в 2016 года на 3,3% . В Колумбии и Аргентине, напротив, почти нулевой рост экономики. Но при этом скачки национальных валют в этих странах вообще обычное явление. Так,

за месяц колумбийский песо и бразильский реал могут упасть относительно доллара более чем на 11%,

отмечает Вадим Меркулов.



В это время биткоин и другие криптовалюты показывают впечатляющую динамику роста, отмечает Матвеев. В частности, в августе биткоин дважды пробивал исторические максимумы, торгуясь в последнюю неделю выше $4000.



Популярности криптовалютам в Латинской Америке добавляет их неподконтрольность официальным органам власти. Это позволяет местным жителям без каких-либо запретов и ограничений осуществлять международные транзакции, отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Не обязательно такие переводы носят криминальный характер. Например, это дает возможность жителям Латинской Америки беспрепятственно получать денежные переводы от своих родственников, живущих в более благополучных странах, предполагает Коренев.



В нынешней популярности у населения криптовалюты латиноамериканцы обвиняют правительство. «Аргентинцы, страдающие от гиперинфляции и ограничений на движение капитала, естественно, испытывают отвращение к банкам и национальной валюте. На это накладывается также хроническое недоверие к правительству, которое принимает непонятные законы, совершенно не задумываясь спросить у людей, нужны ли они», - приводит аргентинское издание La Nacion слова Серхио Лернера, местной знаменитости глобального сообщества биткоин-экспертов.



Тем временем власти латиноамериканских стран пытаются отбить у населения охоту инвестировать в криптовалюты. Например,

в Эквадоре и Боливии использование криптовалют официально запрещено и приравнено к построению финансовых пирамид,

говорит Коренев.



Позиция ЦБ Мексики по отношению к криптовалюте схожа с идеями Банка России, который предлагает считать биткоин и другие криптовалюты цифровым товаром, сделки с которым нужно облагать налогом.



Власти Венесуэлы на фоне экономической катастрофы в стране пока что регулированием этого рынка не занимаются. Как отмечает The Atlantic, вместо этого в стране заняты погонями за майнерами, арестовывая их и предъявляя обвинение в краже электроэнергии.



