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Российский банковский сектор превратился в Чёрную Дыру

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Российский банковский сектор превратился в Чёрную Дыру


Банковская система Российской Федерации всё больше напоминает Чёрную Дыру, так считают сотрудники рейтингового агентства Fitch. И эта Чёрная Дыра, словно пылесос вытягивает по миллиарду рублей в год из государственной казны. Но, не смотря на такую беспрецедентную поддержку, банковский сектор РФ не становится ни стабильнее, ни устойчивее.

По подсчётам аналитиков агентства Fitch за последние три года российскому правительству пришлось направить в банковскую систему 3,2 трлн рублей. Деньги поступали в российские государственные и частные банки в виде прямой помощи из федерального бюджета. При этом выделенные капиталы направлялись не на оздоровление проблемных банков, а текли полноводной рекой в фонд страхования вкладов. Именно по этой причине, Центральный Банк России был вынужден постоянно запускать печатный станок.

Но, не смотря на все усилия, признаки грядущего банковского кризиса просматриваются всё явственнее. В марте лишился банковской лицензии Татфондбанк, занимавший 42-е место по размерам активов. В июне то же самое произошло с известным банком "Югра", который занимал 20-е место по размерам активов. А в августе утонул один из крупнейших частных банков России "Открытие", который занимал 7-е место по размерам активов.

И на поддержку банка "Открытие", российскому правительству придётся потратить от 250 до 400 млрд рублей. Как заявил в своём интервью заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев, владельцы банка выводили капитал из банка, оформляя кредиты на своё имя. Так было выведено в офшоры до четверти всей капитализации. И это только предварительные данные, полученные от проверяющих органов, которые будут проводить расследование о финансовых махинациях в администрации банка, ещё три месяца.

А ведь в июле Центральный Банк России уже выделял банку "Открытие" 333 млрд рублей в виде кредитов РЕПО, и вливания так же продолжались и в августе, ещё 360 млрд рублей. А незадолго до введения временной администрации был выдан ещё один, беспроцентный кредит, сумма которого остаётся до сих пор под завесой тайны.

Таким образом, только за три месяца текущего года, на поддержание банка "Открытие" российской казне пришлось потратить 1,1 млрд рублей, которые испарились в неведомом направлении.

Специально для mmgp.ru
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