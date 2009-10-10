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В России берут всё больше кредитов чтобы подготовить детей к школе

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В России берут всё больше кредитов чтобы подготовить детей к школе


Граждане России стали активнее брать потребительские кредиты в банках на подготовку своих детей к учебному году. Об этом заявили ряд новостных агентств со ссылкой на данные, полученные в кредитных учреждениях.

К примеру, в крупнейшем частном банке России Альфа-Банк, количество взятых кредитов на подготовку детей к школе выросло более чем на 30 процентов. Дмитрий Жиздюк, который возглавляет отдел по развитию массового сегмента Альфа-Банк, уверен, что это показатель оживления рынка потребительского кредитования в России.

Самый большой пик спроса на такой вид кредитования обычно приходится на второе и третье сентября. Так как часть покупок к школе часто откладывается родителями до выходных. Заместитель председателя правления Совкомбанка сообщил, что количество выданных потребительских кредитов в категории "детские кредиты" выросло более чем в два раза, если сравнивать с показателями прошлого года.

Но не только банковские организации фиксируют повышенный спрос населения по линии потребительского кредитования, чтобы собрать детей в школу. Так же рост кредитования по данному направлению фиксируют практически все микрофинансовые организации России. Как заявил генеральный директор компании Moneyman, средняя сумма займа перед первым сентября выросла на 10 процентов, превысив отметку в 13 тыс рублей.

Объединенное кредитное бюро так же подтверждает резкий рост потребительского кредитования в России. В опубликованном отчёте от 28 августа текущего года говорится о том, что в июле рост кредитования составил 24 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности, только за этот месяц было выдано 2,57 млн потребительских кредитов, на сумму 423,9 млрд рублей.

Центральный Банк России так же опубликовал данные по кредитованию на рынке МФО. За первый квартал текущего года количество подписанных кредитных договоров выросло на 30 процентов, по сравнению с первым кварталом прошлого года, и достигло отметки в 5,7 млн единиц.

Специально для mmgp.ru
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