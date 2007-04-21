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Курс биткойна резко упал на 10%

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Курс биткойна резко упал на 10%
Цена Биткойна сегодня выросла выше 5000 долларов. Индекс цен на биткоин (BPI) достиг отметки в 5 013,91 долларов США в 02:25 UTC, показывают рыночные данные, и оставался выше этого уровня в течение следующих 10 минут торгов. Затем цена обвалилась в течение следующего часа, достигнув минимума в 4 867,18 доллара в 03:28 UTC. Похоже, что лидирующую роль в таком резком росте сыграла китайская биржа OKCoin. Затем цена поднялась выше $ 4900, достигнув $ 4,916.39, прежде чем снова упасть. На момент публикации, цена на биткойн составляет 4455 доллара США. Счем связано такое резкое падение пока неизвестно.Скорее всего крупные игроки решили зафиксировать прибыль и выйти в фиат.В целом, это была самая большая распродажа на криптовалютных рынках с 15 июля , когда общая капитализация активов упала примерно на 12 процентов с 72 до 63 миллиардов долларов.

по материалам http://e-cryptofinance.com
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Последний раз редактировалось tigr; Сегодня в 19:35.
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