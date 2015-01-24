Регулирующие органы Китая близки к принятию мер против ICO

Регулирующие органы Китая решили принять меры против ICO, зарождающегося механизма финансирования, благодаря которому проекты привлекли в общей сложности более $1,8 млрд.
Согласно Caixin (хотя официальные заявления еще не опубликованы), регулирующие органы считают, что ICO нарушает законы о привлечении средств и следует ужесточить нормы.
Пресс-конференция посвященная проблеме ICO должна была пройти 2 сентября, но позже была отменена.
Цитируя анонимный источник Caixin сообщает, что специалисты из Народного банка Китая, изучив ICO пришли к выводу, что многие из них подпадают под незаконную деятельность.
В докладе говорится:
"Более 90% проектов ICO могут нарушать законы о финансировании. Процентная доля проектов, которые фактически привлекают инвестиции, составляет менее 1%".
Источник также отметил, что власти и эксперты по правовым вопросам пришли к выводу, что многие ICO "носят ширму легитимности", хотя по сути, они являются все тем же инструментом незаконного сбора средств.
Примечательно, что даже если ICO освободят от подозрений в незаконном сборе средств, источник заявляет, что ICO будут нарушать законы о мошенничестве. "Расправа с большим количеством ICO поможет лучше ориентироваться инвесторам," - заявил источник.
Перевод специально для mmgp.ru