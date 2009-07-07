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Биржевой Трейдер

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Торговые стратегии, сигналы и системы. Методы анализа.
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Старый Сегодня, 17:20
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 115
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.009
Биржевой Трейдер
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