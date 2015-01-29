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economgames.ml - CRYPTO-GAME

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:17
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 17,977
Благодарностей: 153
УГ: 10
КП: 0.049
economgames.ml - CRYPTO-GAME
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 01.09.2017




Об игре:

ПОКУПКА КРИПТО
Покупайте Криптовалюту различной стоимости, они будут приносить вам CriptoCoins, которые вы сможете обменять на монеты и без проблем вывести на Payeer кошелек!



Распределение Крипто при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи : 100 дохода = 1 CriptoCoins. 100 CriptoCoins = 1 рубль.

Бонусы:


При регистрации получаете 10.000 монет в подарок!
За каждого приглашённого реферала 1 руб (100 монет) в подарок!
При первом пополнении баланса бонус +40% в подарок!


Реферальная программа:


Вы будете получать 10% на счёт для вывода от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.


Платежные системы:


Payeer


Мой вклад:


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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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