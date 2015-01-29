economgames.ml - CRYPTO-GAME

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 01.09.2017
ПОКУПКА КРИПТО
Покупайте Криптовалюту различной стоимости, они будут приносить вам CriptoCoins, которые вы сможете обменять на монеты и без проблем вывести на Payeer кошелек!
Распределение Крипто при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи : 100 дохода = 1 CriptoCoins. 100 CriptoCoins = 1 рубль.
Бонусы:
При регистрации получаете 10.000 монет в подарок!
За каждого приглашённого реферала 1 руб (100 монет) в подарок!
При первом пополнении баланса бонус +40% в подарок!
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% на счёт для вывода от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.
Платежные системы:
Payeer
Мой вклад: