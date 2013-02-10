Первая партия зерновых из России прибыла в Венесуэлу

Первый в истории груз пшеницы прибыл из Российской Федерации в Республику Венесуэла. О том, как встречали российский грузовой корабль с грузом зерна, показывал в прямо эфире государственный телеканал Venezolana de Televisión. Российский корабль с грузом пшеницы встречали самые высшие представители венесуэльского правительства, в частности исполнительный вице-президент южноамериканского государства Тарек эль-Айссами. По словам чиновника, российский бизнес не побоялся введённых против Венесуэлы экономических санкций со стороны США, и отправил крупный груз пшеницы, благодаря которому народ Венесуэлы сможет выживать и дальше, не смотря на финансовую блокаду государства со стороны администрации Вашингтона.
По словам вице-президента Венесуэлы, из России пришла первая партия зерновых. В последующем ожидаются ещё поставки российского зерна. Первая партия пшеницы будет отгружена общим весом в 30 тыс тонн. Уже в ближайшее время придёт второй грузовой корабль с таким же объёмом зерновых. По словам высокопоставленного политика из Венесуэлы, Россия ежемесячно обязуется поставлять по 60 тыс тонн пшеницы. Российское правительство готово поставлять продовольствие в Республику Венесуэла в обмен на добываемую нефть.
К сожалению, в Венесуэле возник тяжёлый экономический кризис, который повлёк за собой дефицит сырья, лекарств, одежды и продовольствия. Все эти товары в нужном количестве могли бы дать импульс развития национальной экономики. Но из-за введённой экономической блокады правительством США, такая возможность переносится на долгосрочную перспективу. По мнению вице-президента Венесуэлы, стране остаётся только выживать, при помощи российского и китайского правительства и частного бизнеса из этих стран.
Специально для mmgp.ru