Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,147 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Нацбанк приготовил украинцам сюрприз

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:35
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,179
Благодарностей: 692
УГ: 75
КП: 0.036
подарки
Нацбанк приготовил украинцам сюрприз
Новая система пока доступна львовянам. В Украине появилась новая платежная система. НБУ зарегистрировал внутригосударственную систему Сіty24. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацбанка. Сіty24 представило ООО «Финансовая компания» Феникс «. Сейчас пока только львовяне могут воспользоваться новой услугой. В Украине уже установили 7 тысяч терминалов, к услугам украинцам они круглосуточно. Зачисление средств осуществляется в течение 3-5 банковских дней, а максимальная сумма операций по одному реквизиту разрешена в пределах 14 999 гривен. Уставный капитал компании «Феникс» составляет 11 миллионов грн.



источник
__________________
Возврат 50% комиссии с торговли на форекс!
Белисимо! Лучший регистратор доменов в сети!
Бронируй отели по лучшим ценам, возврат 10% от стоимости!
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НацБанк Украины дал добро украинцам иметь счета за границей BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 6 08.03.2017 11:13
Нацбанк запретил украинцам свободно пользоваться зарплатными картами NikofAlex Политика и экономика 1 12.02.2017 13:21
Нацбанк усложняет украинцам использование WebMoney и Яндекс.Денег Oliver Frank Новости платежных систем 21 29.09.2016 16:33
Яценюк приготовил «сюрприз» для владельцев депозитов kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 15 17.02.2015 12:10
Новый видеорецепт от Bagvella!Приготовил АПЕЛЬСИНОВЫЕ КЕКСЫ! Bagvell Курилка 2 30.04.2011 21:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар LanO
Без четырех нулей. В Беларуси произошла деноминация рубля
От LanO в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alexander
Игра "Назови слово на последнюю букву"
От Alexander в разделе «Игры на форуме»
Аватар Анна Чернобай
Шведская компания XBT Provider объявила о партнерстве с биткоин-сервисом Xapo
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Rapid-Hyip - www.rapid-hyip.com
От galaxer в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
ЦБ перейдет к плавающему курсу рубля
От pilot10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Leaders-HYIP - www.leaders-hyip.ru
От LEADERS-HYIP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,147
Тем
487,201
Сообщений
12,109,774

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube