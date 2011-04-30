Нацбанк приготовил украинцам сюрприз

Новая система пока доступна львовянам. В Украине появилась новая платежная система. НБУ зарегистрировал внутригосударственную систему Сіty24. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацбанка. Сіty24 представило ООО «Финансовая компания» Феникс «. Сейчас пока только львовяне могут воспользоваться новой услугой. В Украине уже установили 7 тысяч терминалов, к услугам украинцам они круглосуточно. Зачисление средств осуществляется в течение 3-5 банковских дней, а максимальная сумма операций по одному реквизиту разрешена в пределах 14 999 гривен. Уставный капитал компании «Феникс» составляет 11 миллионов грн.
источник