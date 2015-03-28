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eshop.rufex.net Мошенники или крыса по имени Rufex
Хочу рассказать историю одного зло крыса по имени Rufex. С форума я понял, что изначально сайт rufex.net создавался под хайп, после того как админ всех кинул он решил сделать на этом же домене совсем новый сайт, на его поддомене появился eshop.rufex.net магазин цифровых товаров и скриптов сайтов.
Администратор первоначально создавал все свои проекты только с одной целью, заработать незаконным путем, а именно: продать пустышку (товар которого нет) , продать реальный скрипт но с шеллом (запустите проект он вытянет с него все деньги после того как расскрутитесь и пойдут вклады), залить php файл в скрипт после чего будет иметь доступ ко всему хостингу и всем файлам на нем.
Если есть товар на его магазине, достал он его путем взлома чужих магазинов или просто людей у которых были их работы, авторские работы в которые люди вложили куча сил и времени.
Этот злокрыс изначально склонен к воровству и мошенничество, судя по всему он нормальный программист и мог бы честно работать, но таким людям интересно именно украсть, они больны и должны находится в местах лишения свободы по моему мнению.
Так как из за них нормальным людям перестают верить. Также хочу отметить, что админ также может предлагать разного рода услуги из которых тоже найдет свою выгоду и вытянет с Вас все деньги да еще и Ваш сайт угонит и выставит на продажу за 3 копейки к себе в свою помойку пустышек и краденных товаров.
Но такие действия в основном приводят к одному, к закрытию подобного сайта и проведения судебного разбирательства. Я не суд не буду говорить и угрожать админу, что ему светит, но тот факт что он скоро туда попадет это неизбежно.
добавлено через 1 минуту
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Последний раз редактировалось leo2017; Сегодня в 16:05.
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