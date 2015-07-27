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Инвестирую до 500000$ в европе.

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Старый Сегодня, 13:54
#1
Интересующийся
 
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Регистрация: 27.07.2015
Сообщений: 13
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Инвестирую до 500000$ в европе.
Здравствуйте, рассмотрю интересные предложения связанные с инвестированием в реальный бизнес в зоне евро, приоритетно в Италии.

jabber > admin@official.im

Инвестирую до 500000$ - интернет проекты не интересуют.
shahif на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:15
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