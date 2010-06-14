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НБУ анонсировал изменения в операционной дизайна монетарной политики

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НБУ анонсировал изменения в операционной дизайна монетарной политики
Национальный банк планирует в сентябре изменить операционный дизайн монетарной политики для усиления эффективности денежно-кредитной политики центрального банка, направленной на обеспечение низкой и стабильной инфляции. С этой целью Национальный банк планирует начать размещение 3-месячных депозитных сертификатов.

Поскольку в настоящее время Министерство финансов не осуществляет размещение трехмесячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке обычно не превышают 2 недель, формирования гривневой кривой доходности от месяца до трех не происходит, рассказал Сергей Пономаренко во время выступления на тему "Развитие финансовых рынков: последние изменения и ближайшие планы ". Это усложняет процесс ценообразования для других инструментов, в частности валютных форвардов. Размещение трехмесячных депозитных сертификатов должен исправить такую ​​ситуацию, способствовать формированию кривой доходности и повысить эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики НБУ.

"Мы надеемся, что эти сертификаты будут активно торговаться на вторичном рынке, что оживит его и увеличит его ликвидность", - отметил Сергей Пономаренко.

По оценкам Национального банка, появление 3-месячных депозитных сертификатов не приведет к увеличению объемов выпущенных депозитных сертификатов и не создаст препятствий для возобновления кредитования. Сейчас на депозитные сертификаты приходится менее 3% банковских активов, а следовательно банки имеют достаточно ресурсов для оживления кредитования.

Начало размещения трехмесячных депозитных сертификатов НБУ запланировано на 13 сентября. Размещение 3-месячных депозитных сертификатов будет происходить один раз в неделю, в среду, на процентном тендере по принципу единой цены.

Вместе с тем с 11 сентября НБУ прекращает ежедневное размещение депозитных сертификатов на 14 дней. Зато их размещения будет проводиться два раза в неделю, во вторник и четверг. Депозитные сертификаты овернайт будут размещаться ежедневно.

Изменения в операционном дизайне дадут Национальном банке возможность лучше влиять на уровень инфляции путем реализации монетарной политики. "В среднесрочной перспективе мы должны достичь инфляции на уровне 5% +/-1 п.п. Достижение этой цели происходит постепенно", - отметил Сергей Николайчук.

Достижению этой цели также будет способствовать развитие финансовых рынков, и для этого Национальный банк предлагает ряд изменений в работу межбанковского валютного рынка.

В частности, предлагается:
  • Во-первых, отказ от обязательной регистрации межбанковских соглашений участников рынка в системе Валкла и КредИнфо. Зато, данные о межбанковских соглашения Национальный банк будет получать на основе данных торгово-информационных систем Блумберг и Рейтер (ТИС). После этих изменений НБУ планирует перейти к новой методологии расчета официального курса гривни. Вместо средневзвешенного расчета по сделкам Валкла, будет использоваться среднеарифметическое значение по сделкам в ТИС с отсечением "крайних соглашений";
  • Во-вторых, НБУ намерен провести либерализацию валютного регулирования в части лимитов банков на покупку валюты. Сейчас лимит по позиции сдерживает участие коммерческих банков на валютном рынке, поэтому после осуществления указанных шагов, увеличит ликвидность рынка и соответственно станет возможным сокращение норматива обязательной продажи валюты;
  • В дополнение, Национальный банк планирует отменить требование о заблаговременном перечисления средств под покупку валюты на межбанковском валютном рынке на отдельный счет (режим Т + 1). Таким образом, основным источником информации для принятия решений по интервенций НБУ, поэтому, станет текущий рыночный курс гривны и его колебания. В будущем это должно привести к сокращению количества валютных аукционов и частого использования интервенции в форме запроса лучшего курса.

Кроме указанного, Национальный банк также планирует создать возможность для заблаговременного оформления залога под кредиты НБУ и позволить использовать валюту в качестве залога для кредитов овернайт.

По материалам НБУ
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Метки
монетарная политика, нбу
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