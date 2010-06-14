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Новая монета НБУ "Василий Ремесло"

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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Записей в блоге: 54
УГ: 17
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Новая монета НБУ "Василий Ремесло"
Дата введения в оборот: 4 сентября 2017
Технические характеристики
Номинал: 2 грн

Металл: нейзильбер
Тираж: 30000 штук

Серия: Выдающиеся личности Украины

Художник: Кочубей Николай
Скульптор: Атаманчук Владимир

Посвящена всемирно известному ученому, талантливому селекционеру, академику, "создателю" пшеничной колоса - Василий Николаевич Ремеслу. В. М. Ремесло закрепил за Украиной статус "житницы Европы", селекционував 40 сортов зерновых колосовых культур, которые до сих пор являются донорами для сортов пшеницы как отечественной, так и зарубежной селекции. Он автор сортов озимой пшеницы Мироновская 264, Мироновская 808, Мироновская юбилейная, Мироновская ранняя, Мироновская яровая и многие другие, которые значительно повысили урожайность основной хлебной культуры в Украине и за рубежом.

На аверсе монеты размещены: вверху надпись УКРАИНА и малый Государственный Герб Украины (справа) на зеркальном фоне изображена женщина, держащая снопы пшеницы; внизу: слева - год чеканки монеты 2017 и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; справа - номинал 2 / ГРИВНЫ.


На реверсе монеты изображен портрет Василия Ремесла, украшенный колосками; слева полукругом надписи: ВАСИЛИЙ РЕМЕСЛО, справа - годы его жизни 1907/1983.


По материалам НБУ
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Метки
василий ремесло, инвестирование в монеты, монеты, нбу, памятные монеты
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