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Музей денег НБУ работает теперь и в выходные дни

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Музей денег НБУ работает теперь и в выходные дни
Музей денег Национального банка Украины начал экскурсионное обслуживание в выходные дни. Новый режим работы в пилотном режиме стартовал в начале августа 2017 года.

Месяц тестового режима показал, что Музей денег готов работать в выходные дни, а нововведения нравится посетителям.

"Мы продолжаем упрощать доступ для посетителей Музея денег. Обрадованные, что благодаря проекту Открытый Музей - Открытый НБУ, который стартовал в 2015 году, уже более 10 000 детей и взрослых смогли посетить прежнему очень" закрытого "Музея денег главного банка страны", - рассказала о нововведениях начальник Управления информации и общественных коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко.

Музей денег постоянно работает над тем, чтобы охватить потребности различных категорий населения, сделать посещение удобным и приятным. Теперь в выходные дни в Музей приходят родители с детьми и работающая молодежь.

В результате изменений в графике работы увеличилось количество экскурсий как для групповых, так и для индивидуальных посетителей.

Развитие Музея денег продолжается. В частности, для нового учебного года подготовлены новые интерактивные программы, тематические экскурсии и лекции. Это лишь небольшая часть реализации амбициозной цели музея - стать основной образовательной платформой с финансовой осведомленности населения в Украине.


Расписание экскурсий и онлайн-регистрация.

На сайте НБУ есть возможность совершить виртуальный тур по Музею денег.


По материалам НБУ
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Метки
музей денег, нбу
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