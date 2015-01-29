Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,119 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

bestcompanyname.ru - BestCompanyName

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:19
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 17,907
Благодарностей: 153
УГ: 10
КП: 0.049
bestcompanyname.ru - BestCompanyName
Старт: 18.08.2017




О проекте:

Цитата:
BestCompanyName - является одним из лидеров международного рынка онлайн-инвестирования. Компания была зарегистрирована в Соединённом Королевстве в 1997 году и на сегодняшний день работает в 13 странах мира.
С Мая 2017 года мы запустили наш проект и для России. Мы предлагаем юридическим и физическим лицам принять участие в самых выгодных инвестиционных предложениях на мировом рынке, обеспечивающих надежность и рентабельность вложений.
Планы:

Цитата:
СТАЖЕР

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ:
от 30.00 руб. до 10000.00 руб.
ДОХОДНОСТЬ: 5% в день
НАЧИСЛЕНИЕ %: Ежедневно
СРОК ИНВЕСТИЦИИ: Бессрочно

СПЕЦИАЛИСТ

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ: от 10001.00 руб. до 100001.00 руб.
ДОХОДНОСТЬ: 7% в день
НАЧИСЛЕНИЕ %: Ежедневно
СРОК ИНВЕСТИЦИИ: Бессрочно

ЭКСПЕРТ

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ: от от 100001.00 руб. до 300000.00 руб.
ДОХОДНОСТЬ: 9% в день
НАЧИСЛЕНИЕ %: Ежедневно
СРОК ИНВЕСТИЦИИ: Бессрочно
Платежные системы: Payeer
Минимальная сумма депозита: от 30 рублей.
Выплаты: Payeer

Реферальная программа:


Партнерская программа компании имеет три уровня и два вида партнёрских комиссий, размер и виды получаемых комиссий зависят от статуса участника:




Вклад:


__________________
MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
MonitoringFF на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Украина лидирует по падению уровня жизни
От Милаф в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Bayan4eg
Власти хотят идентифицировать владельцев веб-кошельков через «госуслуги»
От Bayan4eg в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Sprite M.
Чaстные инвестиции на форекс (Sprite M.) - нет сaйтa
От Sprite M. в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар feueFrei
Лошадью ходи!
От feueFrei в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар moskva
Ощадбанк начинает выдавать электронные пенсионные удостоверения
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Alcest
Upside Biotechnologies привлек NZ $2.3 млн для технологии регенерации кожи
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,119
Тем
487,182
Сообщений
12,108,783

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube