bestcompanyname.ru - BestCompanyName

Старт: 18.08.2017
О проекте:
Планы:
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BestCompanyName - является одним из лидеров международного рынка онлайн-инвестирования. Компания была зарегистрирована в Соединённом Королевстве в 1997 году и на сегодняшний день работает в 13 странах мира.
С Мая 2017 года мы запустили наш проект и для России. Мы предлагаем юридическим и физическим лицам принять участие в самых выгодных инвестиционных предложениях на мировом рынке, обеспечивающих надежность и рентабельность вложений.
Платежные системы:
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СТАЖЕР
ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ:
от 30.00 руб. до 10000.00 руб.
ДОХОДНОСТЬ:
5% в день
НАЧИСЛЕНИЕ %:
Ежедневно
СРОК ИНВЕСТИЦИИ:
Бессрочно
СПЕЦИАЛИСТОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ:
от 10001.00 руб. до 100001.00 руб.
ДОХОДНОСТЬ:
7% в день
НАЧИСЛЕНИЕ %:
Ежедневно
СРОК ИНВЕСТИЦИИ:
Бессрочно
ЭКСПЕРТ
ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ:
от от 100001.00 руб. до 300000.00 руб.
ДОХОДНОСТЬ:
9% в день
НАЧИСЛЕНИЕ %:
Ежедневно
СРОК ИНВЕСТИЦИИ:
Бессрочно
Payeer
Минимальная сумма депозита:
от 30 рублей.
Выплаты:
Payeer
Реферальная программа:
Вклад: