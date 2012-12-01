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ICO крипто биржи BitFlip.

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Старый Сегодня, 12:16
#1
Интересующийся
 
Имя: Борис
Пол: Мужской
Адрес: Уфа
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 83
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ICO крипто биржи BitFlip.
С 30 августа по 10 октября 2017 года будет проходить ICO нового альткоина FLIP при поддержке биржи BitFlip. Initial coin offering, ICO или первичное размещение монет.
ICO крипто биржи BitFlip.

__________________
Инвестиции в интернете - миф или реальность?
boris67 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:44
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