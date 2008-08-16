Способы обмена криптовалют для инвестора

В финансовую деятельность уже как 10 лет ворвалась криптовалюта, и как мы видим по растущей капитализации криптовалют с каждым днем, собирается остаться надолго и всерьез. Кроме того, с их помощью произошел мощный толчок развития финансового взаимодействия во всем мире и теперь цифровалюты известны во всем мире. Ими торгуют, в них инвестируют, их обменивают, расплачиваются в магазинах за товары и услуги, осуществляют денежные переводы, операции с недвижимостью и даже платят за работу. И конечно не забываем о спекулятивных операциях по криптовалюте.
А все что касается инвестиций и прочих финансовых операций, то у любого инвестора, кто задумывается об инвестициях, должен сразу возникнуть вопрос, а как выгодно обменивать криптовалюту, а главное надежно и с минимальным риском. Считаю, что тема обмена по-прежнему актуальна, так как все смотрят в сторону своей выгоды, а также благодаря тому, что в сети много желающих наживаться на новичках или попросту мошенников.
Подробнее рассмотрим варианты обмена криптовалют, как через биржи, так и через обменники и разберем преимущества и недостатки.
Варианты обмена.
Как уже выше сказано, вариантов не так много, если у вас уже есть криптовалюта. Причем не важно как вы ее приобрели посредством майнинга, или просто купили, но то, что она у вас есть - это значит, что рано или поздно вы решите свою инвестицию обменять, а если ее нет, то вам надо найти вариант как эту инвестицию приобрести. Основные варианты инвестирования в криптовалюту:
- покупка и продажа биткоина через обменник,
- ввод криптовалюты на биржу и обмен на необходимую валюту и вывод с биржи,
- майнинг.
Но нас интересуют именно первые два варианта, но и при майнинге вы тоже можете задуматься, как поменять полученные монеты. И конечно инвестор рассчитывает на то, чтоб этот процесс был как можно проще и занимал как можно меньше времени и был как можно надежнее. Надежность с каждым днем приобретает все больше актуальности, так как стоит напомнить, что криптовалюты (их покупка продажа) никем не регулируются и обмен также. Поэтому нужно тщательно подойти к выбору, как биржи, так и обменника и соблюдать некоторые правила прежде чем приступать к обмену:
1) Срок работы сервиса
– чем больше работает биржа и обменник криптовалют, тем меньше шансов, что ваш платеж где-нибудь зависнет. Можно сказать, что это самое главное мерило надежности.
2) Объемы и активность торгов
- данные показатели важны прежде всего для того, чтоб вы быстро и без проблем могли обменять любую сумму и в любое время. Чем больше объемы, тем быстрее будут совершаться сделки и меньше шансов, что ваша операция состоится.
3) Условия для клиентов
– здесь важно обратить внимание на комиссии, минимальный ввод и вывод, способы вывода, режим работы и в последнем случае это касается криптобирж и чем больше вариантов, тем лучше.
4) Простота в обмене
– должен быть удобный и понятный сайт.
5) Разнообразие выбора к обмену
– больше вариантов обмена – это больше для вас возможностей, как по обмену, так и для торговли. Если много представлено новых криптовалют, то лучше обратиться к тому сервису, где больше выбор именно надежных.
6) Резервы
– чем они больше, тем надежнее.
Покупка и продажа биткоина через обменник.
Сайтов по обмену большое количество сейчас в сети, где вы можете обменять деньги между различными кошельками и счетами на разных сайтах. Допустим вам надо деньги в Webmoney, а по факту у вас есть только деньги Advanced Cash и тому подобное, иногда без подобных услуг не обойтись. С криптовалютами та же ситуация, практически все цифровые валюты меняются через Bitcoin, хотя постепенно добавляются и прочие альткоины, можно найти обмен на: Litecoin, ethereum, monero, dogecoin, dash и zcash. Причем есть сайты-мониторинги такие, как bestchange и changeinfo,
где можно выбрать по рейтингу и курсам самые выгодные обменники и на одной начальной странице, просмотреть отзывы, и составить себе мнение о надежности.
С помощью таких рейтингов выбор становится более удобным и быстрым. Только надо определиться как вы хотите выводить: автоматически, полу-автоматически или с помощью ручного режима. Обычно курсы по ручному режиму выгоднее, но нужно смотреть рейтинг. Единственно, нельзя доверять обменнику, что создан совсем недавно даже если у него хорошие отзывы.
Преимущества обмена:
- большой выбор обменников;
- все надежные можно найти на одном сайте и на одной странице;
- не нужно верифицироваться и регистрироваться, только ввести правильно свои данные для обмена - анонимность сохраняется;
- выбор минимальной комиссии или обмен с нулевой комиссией;
- выбор режима обмена.
Минусы:
- нужно обращать внимание на условия
: смена курсов частое явление и один день вы привыкли менять в этом обменнике, а завтра он будет иметь невыгодный курс обмена;
- ограниченное количество криптовалют
– если биткоин еще можно найти выгодный курс, то по поводу других альткоинов цена может быть совсем невыгодной;
- менее выгодный курс
на небольшие суммы, к примеру для тех, кто майнит понемногу или собирает на кранах сатоши.
- вывод в обменники тоже стоит денег – комиссии
(в зависимости от ЭПС).
- нужно постоянно мониторить курсы
, чтоб выбирать лучшие.
- нервное занятие
само по себе, особенно если выводите или вводите крупные суммы.
Именно, исходя из этих минусов, часто инвесторы предпочитают приобретать и сдавать криптовалюту на биржах.
Обмен криптовалют на биржах.
Для начала биржа считается более авторитетным сервисом
, цельной альтернативой обмена для новичков, как по надежности так и по выгоде. К тому же в обменнике вы найдете только стандартные обмены, нетипичные будут для вас закрыты, тогда как на бирже можно приобретать и редкую валюту и наоборот ее сдать
. Мнения представителей бирж очень высоко котируются в СМИ, за обращениями и высказываниями тщательно следят. Таким образом, биржа уже давно является частью криптовалютной экосистемы и без нее криптовалюта уже не сможет существовать.
Плюсы обмена на бирже:
- надежность
выше, чем у обменника, если биржа со стажем – 100% имеются документы на совершение деятельности и с ними работают десятки тысяч клиентов по всему миру;
- обороты гораздо выше
, чем резервы у обмена валют;
- выгодные курсы
- как правило, на бирже можно более выгодно купить и продать (от 1 до 5%), к тому же вы сами можете поставить свою цену;
- демократичность ценообразования
- если в обменнике вы ведете обмен непосредственно с ним, то биржа выступает просто посредником. Поэтому сами по себе биржи более демократичны и условия диктуются рынком, а не отдельными лицами.
- широкий выбор
криптовалют;
- отсутствие вероятности получить на легальной бирже «грязные деньги»;
- качественная техническая поддержка
;
- режим работы 24/7/365.
Отрицательные моменты:
- дополнительная комиссия при выводе, часто распространенное явление;
- в некоторые моменты времени необходимо больше, чем при работе с обменником;
- необходимо знать условия работы с биржей;
- необходима регистрация.
Но чем бы вы не захотели воспользоваться, все равно необходимо анализировать и делать выбор: сравнивать условия, чтоб сделать наиболее выгодную операцию для себя.
Если вы оперируете крупными суммами, то и 1% часто не хочется терять. При выборе чаще всего конечно играет роль надежность и комиссия, а потом уже решается вопрос со временем. Прошу делиться опытом. Удачных инвестиций и выгодных обменов!
Автор: ГераЯ
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