Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту. При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 12:44 Сегодня, 12:44 Сегодня, 12:09 #1 ГераЯ Мастер

Пол: Женский Адрес: Украина Инвестирую в: Форекс Регистрация: 06.06.2014 Сообщений: 2,870 Благодарностей: 1,558 УГ: 0 КП: 0.326 подарки Способы обмена криптовалют для инвестора



В финансовую деятельность уже как 10 лет ворвалась криптовалюта, и как мы видим по растущей капитализации криптовалют с каждым днем, собирается остаться надолго и всерьез. Кроме того, с их помощью произошел мощный толчок развития финансового взаимодействия во всем мире и теперь цифровалюты известны во всем мире. Ими торгуют, в них инвестируют, их обменивают, расплачиваются в магазинах за товары и услуги, осуществляют денежные переводы, операции с недвижимостью и даже платят за работу. И конечно не забываем о спекулятивных операциях по криптовалюте. А все что касается инвестиций и прочих финансовых операций, то у любого инвестора, кто задумывается об инвестициях, должен сразу возникнуть вопрос, а как выгодно обменивать криптовалюту, а главное надежно и с минимальным риском. Считаю, что тема обмена по-прежнему актуальна, так как все смотрят в сторону своей выгоды, а также благодаря тому, что в сети много желающих наживаться на новичках или попросту мошенников. Подробнее рассмотрим варианты обмена криптовалют, как через биржи, так и через обменники и разберем преимущества и недостатки.



Варианты обмена.

Как уже выше сказано, вариантов не так много, если у вас уже есть криптовалюта. Причем не важно как вы ее приобрели посредством майнинга, или просто купили, но то, что она у вас есть - это значит, что рано или поздно вы решите свою инвестицию обменять, а если ее нет, то вам надо найти вариант как эту инвестицию приобрести. Основные варианты инвестирования в криптовалюту:



- покупка и продажа биткоина через обменник,

- ввод криптовалюты на биржу и обмен на необходимую валюту и вывод с биржи,

- майнинг.



Но нас интересуют именно первые два варианта, но и при майнинге вы тоже можете задуматься, как поменять полученные монеты. И конечно инвестор рассчитывает на то, чтоб этот процесс был как можно проще и занимал как можно меньше времени и был как можно надежнее. Надежность с каждым днем приобретает все больше актуальности, так как стоит напомнить, что криптовалюты (их покупка продажа) никем не регулируются и обмен также. Поэтому нужно тщательно подойти к выбору, как биржи, так и обменника и соблюдать некоторые правила прежде чем приступать к обмену:



1) Срок работы сервиса – чем больше работает биржа и обменник криптовалют, тем меньше шансов, что ваш платеж где-нибудь зависнет. Можно сказать, что это самое главное мерило надежности.



2) Объемы и активность торгов - данные показатели важны прежде всего для того, чтоб вы быстро и без проблем могли обменять любую сумму и в любое время. Чем больше объемы, тем быстрее будут совершаться сделки и меньше шансов, что ваша операция состоится.



3) Условия для клиентов – здесь важно обратить внимание на комиссии, минимальный ввод и вывод, способы вывода, режим работы и в последнем случае это касается криптобирж и чем больше вариантов, тем лучше.



4) Простота в обмене – должен быть удобный и понятный сайт.



5) Разнообразие выбора к обмену – больше вариантов обмена – это больше для вас возможностей, как по обмену, так и для торговли. Если много представлено новых криптовалют, то лучше обратиться к тому сервису, где больше выбор именно надежных.



6) Резервы – чем они больше, тем надежнее.



Покупка и продажа биткоина через обменник.





Сайтов по обмену большое количество сейчас в сети, где вы можете обменять деньги между различными кошельками и счетами на разных сайтах. Допустим вам надо деньги в Webmoney, а по факту у вас есть только деньги Advanced Cash и тому подобное, иногда без подобных услуг не обойтись. С криптовалютами та же ситуация, практически все цифровые валюты меняются через Bitcoin, хотя постепенно добавляются и прочие альткоины, можно найти обмен на: Litecoin, ethereum, monero, dogecoin, dash и zcash. Причем есть сайты-мониторинги такие, как bestchange и changeinfo, где можно выбрать по рейтингу и курсам самые выгодные обменники и на одной начальной странице, просмотреть отзывы, и составить себе мнение о надежности. С помощью таких рейтингов выбор становится более удобным и быстрым. Только надо определиться как вы хотите выводить: автоматически, полу-автоматически или с помощью ручного режима. Обычно курсы по ручному режиму выгоднее, но нужно смотреть рейтинг. Единственно, нельзя доверять обменнику, что создан совсем недавно даже если у него хорошие отзывы.



Преимущества обмена:



- большой выбор обменников;

- все надежные можно найти на одном сайте и на одной странице;

- не нужно верифицироваться и регистрироваться, только ввести правильно свои данные для обмена - анонимность сохраняется;

- выбор минимальной комиссии или обмен с нулевой комиссией;

- выбор режима обмена.



Минусы:



- нужно обращать внимание на условия: смена курсов частое явление и один день вы привыкли менять в этом обменнике, а завтра он будет иметь невыгодный курс обмена;

- ограниченное количество криптовалют – если биткоин еще можно найти выгодный курс, то по поводу других альткоинов цена может быть совсем невыгодной;

- менее выгодный курс на небольшие суммы, к примеру для тех, кто майнит понемногу или собирает на кранах сатоши.

- вывод в обменники тоже стоит денег – комиссии (в зависимости от ЭПС).

- нужно постоянно мониторить курсы, чтоб выбирать лучшие.

- нервное занятие само по себе, особенно если выводите или вводите крупные суммы.

Именно, исходя из этих минусов, часто инвесторы предпочитают приобретать и сдавать криптовалюту на биржах.



Обмен криптовалют на биржах.





Для начала биржа считается более авторитетным сервисом, цельной альтернативой обмена для новичков, как по надежности так и по выгоде. К тому же в обменнике вы найдете только стандартные обмены, нетипичные будут для вас закрыты, тогда как на бирже можно приобретать и редкую валюту и наоборот ее сдать. Мнения представителей бирж очень высоко котируются в СМИ, за обращениями и высказываниями тщательно следят. Таким образом, биржа уже давно является частью криптовалютной экосистемы и без нее криптовалюта уже не сможет существовать.



Плюсы обмена на бирже:



- надежность выше, чем у обменника, если биржа со стажем – 100% имеются документы на совершение деятельности и с ними работают десятки тысяч клиентов по всему миру;

- обороты гораздо выше, чем резервы у обмена валют;

- выгодные курсы - как правило, на бирже можно более выгодно купить и продать (от 1 до 5%), к тому же вы сами можете поставить свою цену;

- демократичность ценообразования - если в обменнике вы ведете обмен непосредственно с ним, то биржа выступает просто посредником. Поэтому сами по себе биржи более демократичны и условия диктуются рынком, а не отдельными лицами.

- широкий выбор криптовалют;

- отсутствие вероятности получить на легальной бирже «грязные деньги»;

- качественная техническая поддержка;

- режим работы 24/7/365.



Отрицательные моменты:



- дополнительная комиссия при выводе, часто распространенное явление;

- в некоторые моменты времени необходимо больше, чем при работе с обменником;

- необходимо знать условия работы с биржей;

- необходима регистрация.





Но чем бы вы не захотели воспользоваться, все равно необходимо анализировать и делать выбор: сравнивать условия, чтоб сделать наиболее выгодную операцию для себя. Если вы оперируете крупными суммами, то и 1% часто не хочется терять. При выборе чаще всего конечно играет роль надежность и комиссия, а потом уже решается вопрос со временем. Прошу делиться опытом. Удачных инвестиций и выгодных обменов!







Автор: ГераЯ

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU



https://text.ru/spelling/59aa5f5f5f39a В финансовую деятельность уже как 10 лет ворвалась криптовалюта, и как мы видим по растущей капитализации криптовалют с каждым днем, собирается остаться надолго и всерьез. Кроме того, с их помощью произошел мощный толчок развития финансового взаимодействия во всем мире и теперьА все что касается инвестиций и прочих финансовых операций, то у любого инвестора, кто задумывается об инвестициях, должен сразу возникнуть вопрос, а как выгодно обменивать криптовалюту, а главное надежно и с минимальным риском. Считаю, чтоПодробнее рассмотрим варианты обмена криптовалют, как через биржи, так и через обменники и разберем преимущества и недостатки.Как уже выше сказано, вариантов не так много, если у вас уже есть криптовалюта. Причем не важно как вы ее приобрели посредством майнинга, или просто купили, но то, что она у вас есть - это значит, что рано или поздно вы решите свою инвестицию обменять, а если ее нет, то вам надо найти вариант как эту инвестицию приобрести.- покупка и продажа биткоина через обменник,- ввод криптовалюты на биржу и обмен на необходимую валюту и вывод с биржи,- майнинг.Но нас интересуют именно первые два варианта, но и при майнинге вы тоже можете задуматься, как поменять полученные монеты. И конечно инвестор рассчитывает на то, чтоб этот процесс был как можно проще и занимал как можно меньше времени и был как можно надежнее. Надежность с каждым днем приобретает все больше актуальности, так как стоит напомнить, что криптовалюты (их покупка продажа) никем не регулируются и обмен также. Поэтому нужно тщательно подойти к выбору, как биржи, так и обменника и соблюдать некоторые правила прежде чем приступать к обмену:1)– чем больше работает биржа и обменник криптовалют, тем меньше шансов, что ваш платеж где-нибудь зависнет. Можно сказать, что это самое главное мерило надежности.2)- данные показатели важны прежде всего для того, чтоб вы быстро и без проблем могли обменять любую сумму и в любое время. Чем больше объемы, тем быстрее будут совершаться сделки и меньше шансов, что ваша операция состоится.3)– здесь важно обратить внимание на комиссии, минимальный ввод и вывод, способы вывода, режим работы и в последнем случае это касается криптобирж и чем больше вариантов, тем лучше.4)– должен быть удобный и понятный сайт.5)– больше вариантов обмена – это больше для вас возможностей, как по обмену, так и для торговли. Если много представлено новых криптовалют, то лучше обратиться к тому сервису, где больше выбор именно надежных.6)– чем они больше, тем надежнее.Сайтов по обмену большое количество сейчас в сети, где вы можете обменять деньги между различными кошельками и счетами на разных сайтах. Допустим вам надо деньги в Webmoney, а по факту у вас есть только деньги Advanced Cash и тому подобное, иногда без подобных услуг не обойтись. С криптовалютами та же ситуация, практически все цифровые валюты меняются через Bitcoin, хотя постепенно добавляются и прочие альткоины, можно найти обмен на: Litecoin, ethereum, monero, dogecoin, dash и zcash. Причем естьС помощью таких рейтингов выбор становится более удобным и быстрым. Только надо определиться как вы хотите выводить: автоматически, полу-автоматически или с помощью ручного режима. Обычно курсы по ручному режиму выгоднее, но нужно смотреть рейтинг.- большой выбор обменников;- все надежные можно найти на одном сайте и на одной странице;- не нужно верифицироваться и регистрироваться, только ввести правильно свои данные для обмена - анонимность сохраняется;- выбор минимальной комиссии или обмен с нулевой комиссией;- выбор режима обмена.: смена курсов частое явление и один день вы привыкли менять в этом обменнике, а завтра он будет иметь невыгодный курс обмена;– если биткоин еще можно найти выгодный курс, то по поводу других альткоинов цена может быть совсем невыгодной;на небольшие суммы, к примеру для тех, кто майнит понемногу или собирает на кранах сатоши.- вывод в обменники тоже стоит денег –(в зависимости от ЭПС).- нужно, чтоб выбирать лучшие.само по себе, особенно если выводите или вводите крупные суммы.Именно, исходя из этих минусов, часто инвесторы предпочитают приобретать и сдавать криптовалюту на биржах.Для начала, цельной альтернативой обмена для новичков, как по надежности так и по выгоде. К тому же в обменнике вы найдете только стандартные обмены, нетипичные будут для вас закрыты, тогда как. Мнения представителей бирж очень высоко котируются в СМИ, за обращениями и высказываниями тщательно следят. Таким образом, биржа уже давно является частью криптовалютной экосистемы и без нее криптовалюта уже не сможет существовать.выше, чем у обменника, если биржа со стажем – 100% имеются документы на совершение деятельности и с ними работают десятки тысяч клиентов по всему миру;, чем резервы у обмена валют;- как правило, на бирже можно более выгодно купить и продать (от 1 до 5%), к тому же вы сами можете поставить свою цену;- если в обменнике вы ведете обмен непосредственно с ним, то биржа выступает просто посредником. Поэтому сами по себе биржи более демократичны и условия диктуются рынком, а не отдельными лицами.криптовалют;- отсутствие вероятности получить на легальной бирже «грязные деньги»;- дополнительная комиссия при выводе, часто распространенное явление;- в некоторые моменты времени необходимо больше, чем при работе с обменником;- необходимо знать условия работы с биржей;- необходима регистрация.Но чем бы вы не захотели воспользоваться, все равноЕсли вы оперируете крупными суммами, то и 1% часто не хочется терять.

FXOPEN - тут можно торговать криптовалютами

Inadvisors - ПАММ-обзоры:FXOpen и Альпари! __________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 12:44 Сегодня, 12:44 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Горячие новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Инвестирование в криптовалюты Avrorum.io (ICO) ICO Завершенные и отмененные ICO Сомнительные ICO Проблемные ICO Биржи криптовалют Аналитика Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Leonidas2013 Анаэль 2017 MegaProfit mokol Michaeles Foxxxeremina Архив: Форекс-блоги Ruslan89 Vasyaenergy Dimoniy741 Roman Boroda ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования Инвестиционные портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы PrimeBroker.pro Форум о псевдоинвестициях InvestorsStartPage.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги и блоги HyipMe.com Profvest.com Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Способы самомотивации для инвестора onuschenko_kol9 Психология успеха 69 23.01.2017 21:50 Bitsane запускает сервис обмена криптовалют bizneser Новости криптовалют 2 21.11.2016 04:16 ищу инвестора для создания пункта обмена в интернете abver777 Архив: Инвестирование в стартапы 7 11.02.2011 02:41 Все способы обмена Egold на электронные валюты/наличные mysilver Архив: Обмен электронных валют 9 16.08.2008 09:14



Случайные темы Яндекс.Деньги помогут покупать в Китае: запустилась онлайн-площадка TradeEase От Max Otto в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Веб студия SingleOne создание и редизайн HYIP проектов на H-SCRIPT От Олег Чечурин в разделе «Архив» Ординары и экспрессы От Sergo44 в разделе «Прогнозы» tromoney - tromoney.com От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Think-profits - Think-profits.com От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» ПАММ-счет The_Ksandr: 610066 (ForexTrend) От Ksandr- в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета» Пользователей 421,119 Тем 487,182 Сообщений 12,108,783

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑

