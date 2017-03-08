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dbchange.ru-ВВОД,ВЫВОД,ОБМЕН:BTC,Qiwi,Яд,LTC,PM,PR24,EXMO,Альф аCASH-IN,налич-е(RU/UA)

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Сайты, которые предоставляют сервис обмена электронной валюты.
Внимание!!! Наличие сайта, выполняющего обмен валют, обязательно!
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Обмен валют, доставка наличных
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dbchange.ru-ВВОД,ВЫВОД,ОБМЕН:BTC,Qiwi,Яд,LTC,PM,PR24,EXMO,Альф аCASH-IN,налич-е(RU/UA)
Мы обмениваем, продаем, покупаем электронные деньги.

Наш сайт: dbchange.ru

Здесь вы можете получить консультацию:
Telegram : @dbсhangeru
Jabber : 1515151515@exploit.im
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Будьте внимательны!!! Обмен проводим только через онлайн-чат на сайте.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
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Мы обмениваем:
- Bitcoin
- Litecoin
- Qiwi
- Yandex Money
- ADV Cash
- Perfect Money
- Capitalist
- Payeer
- OkPay
- Exmo

Мы обеспечиваем пополнение банковских счетов и карт:
- Banki Ru ( Альфа банк, Сбербанк, Тинькофф, РусскийСтандарт, Промсвязьбанк )
- Banki UA ( Приват Банк, Ощадбанк , Пумб)
- Карты Visa/MasterCard

У нас можно за наличные купить или продать электронные деньги, с доставкой наличных в Ваш город:
- России (Москва, Санкт-Петербург и др.)
- Украине (Киев, Харьков, Одесса, Днепр и др.)

У нас можно произвести отправку или получение денежных переводов в любую точку мира:
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- MoneyGram
- Золотая Корона

Почему у нас самый выгодный и надежный обмен?
Мы производим обмен без потерь времени: время обработки заявки не более 15 минут, информационная поддержка – немедленная, доставка наличных осуществляется в кратчайшие сроки.
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Telegram : @dbсhangeru
Jabber : 1515151515@exploit.im
ICQ : 717131717
Skype : dbchangeru555@gmail.com
dbchange на форуме  
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Метки
bitcoin, qiwi, qiwi visa, обмен bitcoin на наличные, обмен qiwi на bitcoin
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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