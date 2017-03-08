dbchange.ru-ВВОД,ВЫВОД,ОБМЕН:BTC,Qiwi,Яд,LTC,PM,PR24,EXMO,Альф аCASH-IN,налич-е(RU/UA)

Будьте внимательны!!! Обмен проводим только через онлайн-чат на сайте.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ищете возможность выгодно обменять электронные деньги? Тогда обращайтесь к нам! У нас очень выгодные обменные курсы! Мы обеспечиваем обмен, покупку, продажу, ввод и вывод средств.
Мы обеспечиваем пополнение банковских счетов и карт:
- Banki Ru ( Альфа банк, Сбербанк, Тинькофф, РусскийСтандарт, Промсвязьбанк )
- Banki UA ( Приват Банк, Ощадбанк , Пумб)
- Карты Visa/MasterCard
У нас можно за наличные купить или продать электронные деньги, с доставкой наличных в Ваш город:
- России (Москва, Санкт-Петербург и др.)
- Украине (Киев, Харьков, Одесса, Днепр и др.)
У нас можно произвести отправку или получение денежных переводов в любую точку мира:
- Western Union
- MoneyGram
- Золотая Корона
Почему у нас самый выгодный и надежный обмен?
Мы производим обмен без потерь времени: время обработки заявки не более 15 минут, информационная поддержка – немедленная, доставка наличных осуществляется в кратчайшие сроки.
У нас обменивать выгодно: мы обмениваем большое количество валют, имеем хорошие, постоянно пополняемые их резервы.
У нас безопасно: любая личная информация является конфиденциальной и третьим лицам не передается.
Мы работаем с наличными: у нас можно обменять их на электронные валюты.
Мы предоставляем возможность заработать на обмене – участникам нашей партнерской программы.
Поэтому у нас обменивать по-настоящему выгодно и комфортно.