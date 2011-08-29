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HYIP.LIFE - вся техническая информация про хайп проекты в удобном формате. Beta

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HYIP.LIFE - вся техническая информация про хайп проекты в удобном формате. Beta


Представляем вашему вниманию новый проект - HYIP.LIFE
HYIP.LIFE- это вся техническая информация про хайп проекты в удобном формате. После успешной концепции блога newhyip.com, в котором мы собираем всю полезную информацию из мира хайп и подаем ее в обработанном и удобном формате, было принято решение создать проект, который бы заменил стандартный шаблон первичного ознакомления с проектом - "узнал -> загуглил". Поисковик не может выдать в сжатом формате всю информацию про проект, нам приходится обращаться к нескольким источникам, чтобы "получить полную картину", вот некоторые из них:

- поисковик
- форумы
- whois данные
- данные про скрипт проекта
- ALEXA

и тд.

Проект HYIP.LIFE* упрощает и ускоряет ознакомление с проектом, Вам не нужно менять своих привычек, так как на сайте есть такое же поле для ввода домена проекта и как результат Вы получите четко сгруппированную и полную информацию про интересующий Вас проект.

Вакансии
Ищу человека, который будет следить за выдачей информации про проект, проверять и дополнять ее, если это необходимо. Резюме высылать на s(@)artweb.cc
ArtWeb вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:13
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