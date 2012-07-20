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Цена лайткоина достигла $85, биткоин выше $4840

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Старый Сегодня, 09:13
#1
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Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 26
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УГ: 0
КП: 0.093
Цена лайткоина достигла $85, биткоин выше $4840
Цена лайткоина достигла $85, биткоин выше $4840

Цена лайткоина взлетела выше $85, побив предыдущий рекорд и приблизив рыночную капитализацию монеты вплотную к $4,5 млрд. Рост, похоже, был вызван заявлением в Твиттере главного разработчика Чарли Ли о работоспособности LND (Lightning Network) в основной сети Лайткоина.

Растет не только лайткоин, криптовалютные рынки показали ещё несколько рекордов. Так, цена биткойна преодолела отметку $4840, а суммарная капитализация рынка криптовалют выросла до $177 млрд. Наконец, общее количество криптовалют с рыночной капитализацией выше $1 млрд дошло до 14 – и это очередной исторический максимум.

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