Резервный банк Индии создаст финансовую блокчейн-платформу

Индийский центральный банк (RBI) анонсировал создание новой блокчейн-платформы. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на местный источник Business Line.
Как сообщает издание, разработкой нового блокчейн-решения занимается Институт развития и исследований банковских технологий (IDRBT), основанный RBI в 1996 году. Также известно, что новая платформа будет многофункциональной и связанной с широким спектром банковских услуг.
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“Мы запустим эту платформу очень скоро”, —
сказал директор IDRBT А. С. Рамасастри.
По мнению сотрудников исследовательского подразделения RBI, в перспективе технологию блокчейн можно будет задействовать для оцифровки индийской рупии. Также, согласно сообщениям, IDRBT подал заявки на три патента по разработке решений в сфере кибербезопасности, облачных вычислений и аналитики.
Напомним, в начале этого года IDRBT сообщил об успешном завершении тестирования блокчейн-решения, разработанного для местной банковской системы.