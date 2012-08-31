Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,097 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Резервный банк Индии создаст финансовую блокчейн-платформу

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:49
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,518
Благодарностей: 1,002
УГ: 15
КП: 0.360
подарки
Резервный банк Индии создаст финансовую блокчейн-платформу
Индийский центральный банк (RBI) анонсировал создание новой блокчейн-платформы. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на местный источник Business Line.

Как сообщает издание, разработкой нового блокчейн-решения занимается Институт развития и исследований банковских технологий (IDRBT), основанный RBI в 1996 году. Также известно, что новая платформа будет многофункциональной и связанной с широким спектром банковских услуг.

Цитата:
“Мы запустим эту платформу очень скоро”, —
сказал директор IDRBT А. С. Рамасастри.

По мнению сотрудников исследовательского подразделения RBI, в перспективе технологию блокчейн можно будет задействовать для оцифровки индийской рупии. Также, согласно сообщениям, IDRBT подал заявки на три патента по разработке решений в сфере кибербезопасности, облачных вычислений и аналитики.

Напомним, в начале этого года IDRBT сообщил об успешном завершении тестирования блокчейн-решения, разработанного для местной банковской системы.

__________________
KissskA – ГОРЯЧИЙ БОТ ДЛЯ БЕССОВЕСТНЫХ!+РЕФБЭК!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь*Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НРД создаст блокчейн-платформу для обслуживания криптоактивов upline Горячие новости 0 31.07.2017 10:45
Резервный банк Индии предупредил о рисках использования Биткоина upline Новости криптовалют 0 07.02.2017 11:52
Резервный банк Индии завершил тесты блокчейн-решения для банковской системы страны pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 0 07.01.2017 20:09
Ujo Music создаст блокчейн-платформу для музыкантов bizneser Новости криптовалют 0 03.09.2016 00:42
Британская певица создаст блокчейн-платформу для музыкантов kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 3 01.04.2016 10:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pilot10
Почему многие люди не понимают Биткойн?
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар BlackCrystal
Игрушки своими руками
От BlackCrystal в разделе «Стартап-песочница»
Аватар bizneser
Финтех-стартап по обработке платежей CurrencyCloud привлек $ 61 млн
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Drum13
Западная финансовая система обречена
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Талант не украдешь: судьба известных трейдеров-мошенников
От CashToday в разделе «Экономические преступления»
Аватар LuckyGuy
Globaltrafficads.com - доход на рек.пакетах и кликах (Revshare и PTC)
От LuckyGuy в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,097
Тем
487,163
Сообщений
12,107,744

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube