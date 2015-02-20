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Garden-Money.ORG - Экономическая игра

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Official-Garden-Money
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Garden-Money.ORG - Экономическая игра
Я являюсь представителем проекта: Garden-Money.ORG на данном форуме.


Старт проекта 18.08.2017 в 23:00



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Описание проекта:

Garden-Money - Это игровой симулятор, благодаря плавному и продуманному маркетингу, Garden-Money обещает стать настоящим долгожителем. Garden-Money - Это экономическая игра, с выводом денег, с высокой надежностью. Расширяйте сад, участвуйте в услуге, "Финансист", приводите друзей и зарабатывайте реальные деньги вместе с нами!


Платежные направления:

Пополнение: PAYEER, PerfectMoney, Яндекс.Деньги,QIWI, AdvCash, Free-Kassa, OKPAY, WebMoney
Выплаты в режиме инстант: PAYEER, PerfectMoney, Яндекс.Деньги, QIWI, AdvCash, OKPAY, WebMoney, Мобильные телефоны и многие другие!

Инвестиционные планы:

Дерево: Вишня
Привилегия 1 ур. | Доходность: 25% в месяц

Дерево: Слива
Привилегия 2 ур. | Доходность: 26% в месяц

Дерево: Яблоня
Привилегия 3 ур. | Доходность: 27% в месяц

Дерево: Персик
Привилегия 4 ур. | Доходность: 31% в месяц

Дерево: Груша
Привилегия 5 ур. | Доходность: 33% в месяц

Дерево: Апельсин
Привилегия 6 ур. | Доходность: 35% в месяц


Реферальная система:
От пополнения Вашего реферала: 7%
От серфинг рекламы, за любой просмотр ссылки, Вы как реферер получаете: 0.005 руб. не зависимо от цены рекламы.
От услуги "Финансист" Вы имеете 100% доход,
Ознакомление услуги "Финансист" на данной странице!

По идеи пользователей, реализуем новые виды заработка и дополнения к проекту!
Official-Garden-Money вне форума  
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Метки
garden-money.org, без баллов, экономическая игра
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