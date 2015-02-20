Garden-Money.ORG - Экономическая игра

Я являюсь представителем проекта: Garden-Money.ORG на данном форуме.
Старт проекта 18.08.2017 в 23:00
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Описание проекта:
Garden-Money - Это игровой симулятор, благодаря плавному и продуманному маркетингу, Garden-Money обещает стать настоящим долгожителем. Garden-Money - Это экономическая игра, с выводом денег, с высокой надежностью. Расширяйте сад, участвуйте в услуге, "Финансист", приводите друзей и зарабатывайте реальные деньги вместе с нами!
Платежные направления:
Пополнение: PAYEER, PerfectMoney, Яндекс.Деньги,QIWI, AdvCash, Free-Kassa, OKPAY, WebMoney
Выплаты в режиме инстант: PAYEER, PerfectMoney, Яндекс.Деньги, QIWI, AdvCash, OKPAY, WebMoney, Мобильные телефоны и многие другие!
Инвестиционные планы:
Дерево: Вишня
Привилегия 1 ур. | Доходность: 25% в месяц
Дерево: Слива
Привилегия 2 ур. | Доходность: 26% в месяц
Дерево: Яблоня
Привилегия 3 ур. | Доходность: 27% в месяц
Дерево: Персик
Привилегия 4 ур. | Доходность: 31% в месяц
Дерево: Груша
Привилегия 5 ур. | Доходность: 33% в месяц
Дерево: Апельсин
Привилегия 6 ур. | Доходность: 35% в месяц
Реферальная система:
От пополнения Вашего реферала: 7%
От серфинг рекламы, за любой просмотр ссылки, Вы как реферер получаете: 0.005 руб. не зависимо от цены рекламы.
От услуги "Финансист" Вы имеете 100% доход,
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