Стартап Cyphort продадут американской Juniper

Производитель телекоммуникационного оборудования Juniper Networks нацелился на покупку антивирусного стартапа Cyphort, клиентами которого являются Uber, Netflix, Modells Sporting goods, Tribune Media/
Сделку, сумма и условия которой не раскрываются, планируется закрыть в конце сентября этого года. По оценкам экспертов сумма может варьироваться в пределах нескольких сотен миллионов долларов.
Известно, что миноритарной долей в стартапе владеет украинец Ник Белогорский, который переехал из Харькова в Канаду, а потом в США. Ранее он работал на должности chief malware expert в Facebook, где занимался защитой аккаунтов. Затем Ник ушел с Facebook и стал одним из основателей Cyphort. Помимо этого Белогорский является инвестором, в том числе таких украинских стартапов, как Petcube, Rallyware, Capitan, Ecoisme.
Маной Лиланивас, который 14 лет проработал в Juniper, покинул компанию с поста вице-президента по глобальным продажам и стал CEO Cyphort.
Аналитический движок сервиса Cyphort работает на машинном обучении, который может интегрироваться с существующими в компаниях решениями по безопасности для поиска продвинутых сетевых угроз.
Ник Белогорский считает свое детище антивирусом нового поколения, с алгоритмами предсказания будущего. По его словам, сервис способен предсказать, что программа вредоносна еще до того, как конкуренты начнут писать сигнатуры.
Juniper покупает стартап, прежде всего, чтобы использовать его технологии для собственных сервисов безопасности.
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