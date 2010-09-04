bizneser Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 12,495 Благодарностей: 2,417 УГ: 13 КП: 0.105 подарки награды

Dash отключила сеть InstantSend





Разработчики Dash в последнее время вынуждены были вмешаться значительным образом, чтобы решить основную проблему. С помощью сообщества был обнаружен основной эксплойт. Этот эксплойт был обнаружен в реализации InstantSend. В результате функция InstantSend была временно приостановлена до тех пор, пока новый клиент не будет выпущен в ближайшие дни. Это очень необычный поворот событий, особенно учитывая то, как разработчики могут без проблем включать или отключать сетевые функции.



Впервые разработчики Dash вмешались в основной способ защиты сети. Это стало серьезной проблемой. Отключение такой важной части сети Dash стало забавным результатом, использование эксплойта никогда не является хорошей идеей. Этот конкретный эксплойт мог иметь серьезные последствия для сети в целом, если ее не остановить.









Согласно форуму Dash, этот конкретный эксплойт позволил бы злоумышленникам доминировать в InstantSend. Они могли бы иметь грубые принудительные коллатеральные транзакционные хеши для кворума InstantSend. Важно отметить, что такой атаки раньше не было, но предотвращение этих проблем всегда лучше, чем исправление их позже.



Разумеется экономические требования к такой атаке никоим образом несущественны. Злоумышленнику понадобилось бы по крайней мере $2,1 млн. в Dash, чтобы успешно снять этот эксплойт. Пока что InstantSend останется отключенной до тех пор, пока не будет это исправлено в сети. Это исправление поступит в виде выпуска Dash 112.2, который уже завершен и готов к выпуску в ближайшие несколько недель.



Разработчики могли бы решить эту проблему с помощью исправления, но они сознательно решили не заниматься этим. Исправление могло бы повредить сеть и создало бы целый ряд проблем. На данный момент пользователи Dash не смогут использовать функцию InstantSend в течение некоторого времени, что может вызвать некоторые трения среди членов сообщества. Все транзакции InstantSend совершенные до выпуска 12.2, будут возвращены к обычным операциям и может взиматься плата в InstantSend.









Можно поприветствовать разработчиков Dash с успешным выявлением этой проблемы с помощью членов сообщества и обеспечения того, чтобы этот эксплойт не мог использоваться преступниками. Устранение таких проблем на очень ранней стадии имеет первостепенное значение, в противном случае в результате этого сеть была бы подвергнута серьезной опасности. Разработчики Dash имеют большой контроль над одной из основных функций сети в предоставлении анонимности. Это является положительным аспектом в данном конкретном случае.









Технология криптовалют не свободна от эксплойтов и потенциально катастрофических проблем. Команда Dash успешно избежала серьезного кризиса, хотя их ход действий может вызвать некоторые вопросы в других сообществах. Однако это не влияет на функциональность Masternode, хотя они все еще являются неотъемлемой частью экосистемы Dash в целом. Теперь нужно ожидать выпуска клиента 12.2, который будет решать эти проблемы раз и навсегда.







Перевод специально для mmgp.ru





Разработчики Dash в последнее время вынуждены были вмешаться значительным образом, чтобы решить основную проблему. С помощью сообщества был обнаружен основной эксплойт. Этот эксплойт был обнаружен в реализации InstantSend. В результате функция InstantSend была временно приостановлена до тех пор, пока новый клиент не будет выпущен в ближайшие дни. Это очень необычный поворот событий, особенно учитывая то, как разработчики могут без проблем включать или отключать сетевые функции.Впервые разработчики Dash вмешались в основной способ защиты сети. Это стало серьезной проблемой. Отключение такой важной части сети Dash стало забавным результатом, использование эксплойта никогда не является хорошей идеей. Этот конкретный эксплойт мог иметь серьезные последствия для сети в целом, если ее не остановить.Согласно форуму Dash, этот конкретный эксплойт позволил бы злоумышленникам доминировать в InstantSend. Они могли бы иметь грубые принудительные коллатеральные транзакционные хеши для кворума InstantSend. Важно отметить, что такой атаки раньше не было, но предотвращение этих проблем всегда лучше, чем исправление их позже.Разумеется экономические требования к такой атаке никоим образом несущественны. Злоумышленнику понадобилось бы по крайней мере $2,1 млн. в Dash, чтобы успешно снять этот эксплойт. Пока что InstantSend останется отключенной до тех пор, пока не будет это исправлено в сети. Это исправление поступит в виде выпуска Dash 112.2, который уже завершен и готов к выпуску в ближайшие несколько недель.Разработчики могли бы решить эту проблему с помощью исправления, но они сознательно решили не заниматься этим. Исправление могло бы повредить сеть и создало бы целый ряд проблем. На данный момент пользователи Dash не смогут использовать функцию InstantSend в течение некоторого времени, что может вызвать некоторые трения среди членов сообщества. Все транзакции InstantSend совершенные до выпуска 12.2, будут возвращены к обычным операциям и может взиматься плата в InstantSend.Можно поприветствовать разработчиков Dash с успешным выявлением этой проблемы с помощью членов сообщества и обеспечения того, чтобы этот эксплойт не мог использоваться преступниками. Устранение таких проблем на очень ранней стадии имеет первостепенное значение, в противном случае в результате этого сеть была бы подвергнута серьезной опасности. Разработчики Dash имеют большой контроль над одной из основных функций сети в предоставлении анонимности. Это является положительным аспектом в данном конкретном случае.Технология криптовалют не свободна от эксплойтов и потенциально катастрофических проблем. Команда Dash успешно избежала серьезного кризиса, хотя их ход действий может вызвать некоторые вопросы в других сообществах. Однако это не влияет на функциональность Masternode, хотя они все еще являются неотъемлемой частью экосистемы Dash в целом. Теперь нужно ожидать выпуска клиента 12.2, который будет решать эти проблемы раз и навсегда.Перевод специально для mmgp.ru

ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club __________________ Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 01:20 .