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Президент "Ростелеком" сравнил криптовалюты с детскими фантиками

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Президент "Ростелеком" сравнил криптовалюты с детскими фантиками


"Криптовалюты это фантики" - Глава "Ростелеком"

М. Осеевский находящийся на должности председателя компании "Ростелеком" рассказал свои мысли по поводу популярности криптовалют. Так излагая свои предположения он привел пример игры в детстве в листочки и фантики. Фантики тоже были с разными картинками и имели разную цену, а ценообразование возникало когда все дети договаривались и верили в нее. Аналогичная ситуация сейчас возникла и с криптовалютой рассказал Михаил. Исходя из этого нужно быть очень настороженным при инвестировании в криптовалюту.

Говоря о самой технологии блокчейна Михаил сказал, что этот инструмент еще поможет многим системам нормализовать работу и имеет прекрасный потенциал.

Россия должна идти в сторону криптовалют и блокчейна, но к чему придет России будет видно позже, рассказал Михаил.

Михаил поделился планами Ростелеком, согласно которым компания не планирует заниматься криптовалютой, но готова предоставлять свои мощности компаниям которые заинтересованы в майнинге.

Уникальность: 100.00%
По материалам http://forklog.com/glava-rostelekoma...hi-na-fantiki/
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криптовалюта
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